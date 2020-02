Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Nach Jahren mit rückläufigen Besucherzahlen konnte die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten 2019 wieder einen leichten Anstieg verbuchen.

Das erklärte Generaldirektor Christoph Martin Vogtherr am Montag auf der Jahrespresskonferenz in Potsdam. Demnach kamen 1,56 Besucher in die Schlösser, ein Prozent mehr als 2018. In den Potsdamer Palästen wurden 5,21 Prozent mehr an Gästen gezählt, in Berlin Charlottenburg gingen die Zahlen dagegen zurück. Auch die märkischen Schlösser der Stiftung hatten mehr Besucher zu verzeichnen, bis auf Oranienburg, wo 4623 weniger gezählt wurden, was die Stiftung auf das schlechte Wetter beim Orangenfest zurückführte.

Die eigenen Einnahmen der Stiftung stiegen von 15,9 Millionen Euro 2018 auf 16,29. Mit den Zahlungen von Berlin, Bund und Brandenburg, sowie 11 Millionen Euro an Spenden standen der Stiftung knapp 70 Millionen Euro zur Verfügung.

In diesem Jahr bereitet sich die Stiftung auf das Jubiläum 75 Jahre Potsdamer Konferenz mit einer Sonderschau im Schloss Cecilienhof vor. Außerdem wird das Schlosstheater im Neuen Palais nach langer Sanierung wieder eröffnet.