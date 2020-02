Sandra Euent

Nauen (BRAWO) In Nauen informierte ein Geschädigter am Sonntagmorgen die Polizei darüber, dass sein Quad gestohlen worden war. Er hatte es am Samstag an seiner Wohnanschrift abgestellt. Durch die Polizei eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten zunächst nicht zum Erfolg. Am Abend stellte jedoch der Geschädigte selbst das geklaute Quad im Bereich des Bahnhofs Nauen fest und informierte die Polizei. Das Fahrzeug war leicht beschädigt, aber technisch in Ordnung. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der Geschädigte sein Quad wieder übernehmen.

Die Ermittler sind nun auf der Suche nach Zeugen, die zwischen Samstag, 15. Februar, und Sonntag, 16. Februar, im Bereich des Bahnhofs Nauen möglicherweise verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Quad gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Havelland unter03322/2750 entgegen.