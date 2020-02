MOZ

Biesenthal (MOZ) Nachdem es in einer Wohnung im Grünen Weg in Biesenthal zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen war, nahmen sich Polizisten der Sache an. Wie sich herausstellte, hatte ein 32 Jahre alter Mann eine 29-Jährige Frau geschlagen und Einrichtungsgegenstände in der Wohnung beschädigt. Auch gegenüber den Polizeibeamten verhielt er sich aggressiv und beleidigte die Uniformierten. Versuche, die Polizisten zu schlagen, misslangen. Der Wüterich wurde in Gewahrsam genommen.