Schrottfunde am Wandlitzsee, André Vogel vom Kampfmittelbeseitigungsdienst der Landespolizei am 10. Mai 2019 in Wandlitz im gesperrten Strandbad Wandlitzsee © Foto: Hans Still/MOZ

Hans Still

Wandlitz (MOZ) Die Munitionssuche im Wandlitzsee bleibt für die nächsten Monate eines der beherrschenden Themen in der Gemeinde. Nachdem seit 2018 bereits über 165 Kilogramm gefährliches Weltkriegserbe aus dem See geholt wurde, soll dieses Kapitel bis Ende April seinen Abschluss finden. Darüber sprach Hans Still mit Elisabeth Schulte-Kuhnt, Pressesprecherin der Gemeinde Wandlitz.

Was genau passiert seit Montag am See?

Das Tauchteam des Kampfmittelbeseitigungsdienstes der Polizei richtet heute die Baustelle neu ein und wird eine Fläche von insgesamt 2000 Quadratmetern absuchen. Die Taucher arbeiten von montags bis donnerstags jeweils zehn Stunden pro Tag.

Neu ist der Einsatz eines Schwimmbaggers.

Richtig, es gibt eine weitere Fläche, auf der vermutlich ab dem 2. März ein Schwimmbagger den Seegrund ausbaggern wird. Das Material wird dann an Land kontrolliert.

Warum dieser Aufwand?

Dieser Bereich, etwa eintauschend Quadratmeter, ist besonders stark mit metallischen Störkörpern, also Schrott und Ähnliches, belastet. Die Taucher hätten ewig zu tun, um unter Wasser die Metallteile zu identifizieren.

Wer übernimmt die Kosten?

Die Gemeinde übernimmt die Kosten für das Ausbaggern der eintauschen Quadratmeter großen Fläche und für den Abtransport des Aushubs. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst der Polizei bezahlt die Taucharbeiten auf den restlichen 2000 Quadratmetern und die Untersuchung des Materials an Land. Wandlitz hat im Haushalt insgesamt 200 000 Euro für die von ihr geplanten Leistungen eingestellt, das Land wird nach Abschluss der Arbeiten mehr als eine Million Euro in die Munitionsberäumung am Wandlitzsee investiert haben, übrigens keine Pflichtleistung des Landes.

Ab wann darf wieder gebadet werden?

Wir hoffen alle, dass das Bad am 1. Mai vollständig geöffnet wird.