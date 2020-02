MOZ

Wandlitz (MOZ) In Wandlitz hat die Polizei einen Mann in Gewahrsam genommen. Passanten hatten am späten Samstagabend in der Prenzlauer Chaussee einen Mann angetroffen, der sich offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Er fuchtelte demnach mit einem messerähnlichen Gegenstand herum, setzte sich auf den Gehweg und versuchte Laub in Brand zu setzen. Die Passanten begaben sich nicht in Gefahr, sondern riefen umgehend die Polizei.

Die Beamten stellten fest, dass man es mit einem 31 Jahre alten Mann zu tun hatte, der bereits hinlänglich polizeilich bekannt war. Er war betrunken. Ein erster Alkoholtest ergab 1,34 Promille. Wie die Polizei am Montag weiter mitteilte, fand sich ein Messer zwar nicht. Die Polizisten hätten den Mann aber zum Schutz seiner eigenen Person mitgenommen. Weitere Ermittlungen folgen.