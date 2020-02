Anja Linckus

Brandenburg (BRAWO) Die Stadt Brandenburg beteiligte sich zum dritten Mal an der weltweiten Kampagne "One Billion Rising" (Eine Milliarde erhebt sich). Unter dem Motto "Bewegen.Erheben.Leben" kamen am 14. Februar rund 50 Frauen und Mädchen auf der Freilichtbühne auf dem Marienberg zusammen, um gemeinsam gegen Gewalt an Frauen und Mädchen zu tanzen. Unter der professionellen Anleitung von Tanztherapeutin Maren Werner setzten sie gemeinsam ein Zeichen der Solidarität und gegen Gewalt.

One Billion Rising wurde im September 2012 von der New Yorker Künstlerin und Feministin Eve Ensler initiiert. Die eine "Milliarde" deutet auf eine UN-Statistik hin, nach der eine von drei Frauen in ihrem Leben entweder vergewaltigt oder Opfer einer schweren Körperverletzung werden. Das Event findet jährlich am 14. Februar weltweit statt.