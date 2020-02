MOZ

Bad Freienwalde (MOZ) Ein Mann, der versucht hatte, mit einem gestohlenen Wohnmobil nach Polen zu fahren, sitzt jetzt hinter Gittern. Am Amtsgericht wurde der Haftbefehl verkündet, der 44-Jährige befindet sich bereits in einer Justizvollzugsanstalt.

Bundespolizisten hatten Mann am vergangenen Donnerstag in Küstrin-Kietz zur Kontrollen angehalten. Der Fiat war mit Kennzeichen der Kreisstadt Pinneberg (Schleswig-Holstein) versehen, es waren sogenannte Dubletten. Eigentlich hätte das Fahrzeug Hamburger Kennzeichentafeln aufweisen müssen. Papiere für das Wohnmobil oder einen richtigen Schlüssel konnte der Mann nicht vorweisen. Im Zündschloss streckte dann auch ein Überdrehwerkzeug und das Lenkradschloss wies Beschädigungen auf. Der Halter des Wohnmobils in Hamburg hatte den Diebstahl noch gar nicht bemerkt.