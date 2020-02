MOZ

Müncheberg (MOZ) Mit einem Softair-Sturmgewehr und einer Schreckschusspistole ist ein Mann am Sonntag gegen 17 Uhr durch Müncheberg gelaufen.

Die Polizei stellte ihn in einem Tankstellenshop in der Ernst-Thälmann-Straße, wie die Polizeidirektion Ost am Montag mitteilte. Der 33-Jährige hatte ebenfalls Betäubungsmittel bei sich. Die Beamten nahmen ihn daraufhin in Gewahrsam, und stellten die Gegenstände sicher.

Als die Beamten die Wohnung des Mannes durchsuchten, fanden sie fünf Patronen für eine Schreckschusspistole und einen selbstgebauten Schlagstock. Der 33-Jährige erhielt eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz.