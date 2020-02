Inge Richter

Bad Belzig Durch Zufall entdeckte ein Freund des Förderkreises Roederhof bei einer Recherche im Internet den Nachruf für Patrick del Marmol, Sohn der Baronin Marie-Louise del Marmol, die am 8. September 1944 ihren Qualen hier im KZ-Außenlager Roederhof erlag.

Als sein Vater am 3. September 1971 verstarb, für den Mitorganisator der Belgischen Geheimarmee war seine Frau, Marie-Louise del Marmol, von der Gestapo als Geisel genommen, entdeckte Patrick in seinem Schreibtisch 42 ungeöffnete Briefe von Kameradinnen seiner Mutter. Er widmete sich der für ihn so schweren Aufgabe, die Briefe zu lesen und sie in einer Dokumentation zu veröffentlichen.

Diese Dokumentation wurde von Belziger Gymnasiasten gemeinsam mit ihrer Französischlehrerin Britta Freydank übersetzt und fand Eingang in das Buch "Schicksale" (2001) von Gerhard Dorbritz. Auf Grund ihrer freundlichen Briefe und Einladung zur Gedenkveranstaltung am 3. Mai 1998 entschloss er sich, mit drei seiner Töchter den schweren Weg nach Belzig zu gehen.

All die folgenden Jahre gab es einen regen Kontakt mit Gehard Dorbritz, der nach dessen Tod von ihm aufrechterhalten wurde.

So erhielt Patrick del Marmol auch unseren Jahresbrief an die Freundinnen und Freunde des Förderkreises Roederhof. Am 11. Januar 2019 antwortete er uns auf diesen Brief. Auf unseren Brief, den wir ihm im Juli 2019 schrieben und in dem wir ihm von unserem Vorhaben erzählten, dass wir aus Anlass des 75. Todestag seiner Mutter die szenische Aufarbeitung "Das rote Tuch" erneut für die Schüler/innen und die Bevölkerung von Bad Belzig zeigen wollen und ihn herzlich dazu einluden, erhielten wir keine Antwort. Unser Jahresbrief 2019 blieb ebenfalls unbeantwortet. Nun kennen wir den traurigen Grund dafür. Wir werden Patrick del Marmol ein ehrendes Gedenken bewahren und auch künftig das Schicksal seiner Mutter nicht in Vergessenheit geraten lassen.

Inge Richter

Förderkreis Roederhof