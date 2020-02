MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Ungebetenen Besuch hatte am frühen Sonntagabend ein Anwohner der August-Bebel-Straße in Fürstenwalde Süd: In seinem Fahrradschuppen fand er einen schlafenden Mann vor. Die Polizei ließ ihn pusten: 4,23 Promille Alkohol wurden gemessen. Die Nacht über kam der 40-Jährige zum Ausnüchtern in Polizeigewahrsam.