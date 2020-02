Dieter Wetzel

Oranienburg Beim Brandenburgligisten FC Eintracht Oranienburg gaben die Fußballer des FC Stahl Brandenburg eine gute Figur ab. Das 2:2-Unentschieden war mehr als gerecht, denn die Brandenburger bestimmten über weite Strecken das Geschehen.

Das Manko an diesem Tag war bei Märzke-Elf die Chancenverwertung. Mehrere 100-prozentige Einschussmöglichkeiten wurden ausgelassen. Oft fanden die Stahlspieler auch ihren Meister in der sehr guten Leistung des Oranienburger Keepers Sven Roggentin.

Schon nach vier Minuten traf Mudai Watanabe nach Vorlage von Lukas Hehne mit einem 16 Meterschuss die Latte. Die Gastgeber antworteten nach dem ersten Angriff mit dem 1:0 (9.) per Kopfball durch Artur Moge nach einer Ecke. Der Oranienburger sprang höher als die Brandenburger Abwehr und ließ dem herauslaufenden Schlussmann Steffen Sgraja keine Abwehrchance.

Danach versuchten die Gäste mit viel Laufarbeit und Einsatzwillen den Ausgleich zu erzielen. Chancen boten sich in der 14. Minute durch Mudai Watanabe (er hob den Ball am Tor vorbei) und Lukas Hehne in der 20. Minute, als er aus acht Metern an Roggentin scheiterte. Nach 28 Spielminuten war Hehne, nach guter Vorarbeit Watanabes und Testspieler Morgan Janviers, zur Stelle und erzielte den verdienten 1:1-Ausgleich.

Die Märzke-Elf wollte nun mehr. Das wäre bei der Großchance von Watanabe (29.), dem Pfostenschuss von Mc Cullough (31.) und einem Schuss von Danilo Ferreira (36.) auch möglich gewesen. Hier hatten die Gastgeber viel Glück. In der 42. Minute klappte es dann doch. Der gute Lukas Hehne versenkte den Ball nach der Vorlage Mudai Watanabes zur 2:1-Führung ins Netz.

Nach der Pause veränderte sich die Lage kaum. Die Brandenburger griffen an und die Gastgeber versuchten über schnelle Konter zum Erfolg zu kommen. Die Gäste hatten dabei die größeren Chancen. So ergab sich in der 48. Minute eine Doppelchance. Erst scheiterte Hehne freistehend aus 8 Metern und danach Danilo Ferreira aus 12 Metern am hervorragend reagierenden Sven Roggentin.

In der 75. Minute hält Stahl-Schlussmann Sgarja das 2:1 noch fest, aber in der letzten Spielminute war er beim 2:2-Ausgleich von Artur Moge aus 10 Metern völlig machtlos. Zuvor hatte fünf Minuten vor Schluss nach einem indirekten Freistoß Watanabe die große Möglichkeit zum 3:1 (85.).

Am Sonnabend geht die Punktspielserie in der Landesliga Nord weiter. Um 15 Uhr empfängt der FC Stahl den FC Hennigsdorf 98.