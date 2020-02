BRAWO

Brandenburg an der Havel Bei der Einlieferung ins Brandenburger Asklepios Fachklinikum flüchtete am Samstag, 15. Februar, ein 31-jähriger Brandenburger.

Der Mann hatte am Abend zuvor, 14. Februar, in der Wohnung seiner Ex-Lebensgefährtin in Hohenstücken, scheinbar unter Drogeneinfluss, randaliert, woraufhin ein Notarzt aufgrund mehrfacher Suizid-Ankündigungen die vorläufige Unterbringung des Mannes der Klinik verfügte.

Im Zuge der zwangsweisen Unterbringung am Folgetag, die von einem Gericht verkündet werden musste, gelang es dem Mann über einen Zaun zu klettern und im Stadtgebiet zu verschwinden. Die Polizei leitete sofort nach Bekanntwerden intensive Absuchen im Bereich der Stadt Brandenburg ein. Dabei wurden mehrere Streifenwagen, Diensthunde, ein Polizeihubschrauber zur Absuche eingesetzt. Zwischendurch gab es immer wieder Hinweise, wonach der Mann in der Brandenburger Innenstadt gesehen wurde. Als sich Hinweise verdichteten, dass sich der Gesuchte im Bereich Hohenstücken aufhalten würde, wurde die Suche in diesem Bereich intensiviert. Am Sonntagabend konnte der Mann dann von Polizeibeamten des Brandenburger Polizeireviers angetroffen und festgehalten werden. Sie brachten sie ihn anschließend wieder zurück in die Brandenburger Fachklinik.