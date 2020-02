Brandenburg an der Havek

Brandenburg an der Havel Einer 72-Jährigen wurden am Sonntagmorgen, 16. Februar, gegen 6.20 Uhr Wertgegenstände und Einkäufe entrissen. Die Brandenburgerin war auf dem Weg vom Bäcker im Tschirschdamm, als sie in der Rosa-Luxemburg-Allee, vor der Hausnummer 73, zwei unbekannte junge Männer hinter sich bemerkte.

Einer der beiden soll der Frau dabei ihre Stoffbeutel samt Brötchen, Portemonnaie und Schlüssel entrissen haben. Da die Frau an ihren Taschen stark festhielt, schubste sie der Täter zu Boden, wobei sie sich am Kopf und Schulter verletzte. Der Täter entfernte anschließend, gemeinsam mit einem ebenfalls dunkel bekleideten Mann, inklusive des geraubten Beutels in Richtung eines Spielplatzes.

Rettungskräfte behandelten die geschädigte Frau später in einem Krankenhaus. Bei der späteren Absuche im Bereich der angrenzenden Gärten wurden dann sowohl der Schlüssel, als auch die zuvor gekauften Brötchen aufgefunden. Die beiden Tatverdächtigen blieben bislang jedoch unerkannt.

Die Polizei hat Ermittlungen zu einem Raub aufgenommen und fragt: Wer hat die Tat am Sonntagmorgen in Brandenburger Stadtteil Hohenstücken beobachtet und kann Hinweise zur Tat und den beiden Tatverdächtigen machen?

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

-165cm groß und schmächtig

-etwa 15-20 Jahre alt

-dunkel bekleidet

-Kapuze

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Brandenburg unter der Telefonnummer: 03381/560-0 entgegen.