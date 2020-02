Wolfgang Balzer

Ketzin/Havel Gerne und auch stolz besucht der zwölfjährige Sebastian Reiße seine fast Siebzigjährige. Seit vielen Jahren nagt an ihr auf dem Ketziner Bahnhof der Zahn der Zeit. "Das ist sie, vielleicht kommt auch meine Schulklasse her, um sie sich anzusehen.", meinte er beim Rundgang über das Ketziner Bahnhofsgelände und schwang sich auf zum Führerstand der Rangierlok.

"Eine V10B, gebaut in den fünfziger Jahren im damaligen Lokomotivbau Babelsberg", erklärte der junge Hobbyeisenbahner fachmännisch und zeigte auf das noch gut sichtbare Firmenlogo. Eigentümer ist Norman Schubert, Besitzer des ehemaligen Ketziner Bahnhofsgebäudes und engagiertes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Osthavelländische Kreisbahnen e.V. "Ich habe mit unserem jüngsten Mitglied einen richtigen Patenschaftsvertrag abgeschlossen und freue mich über sein Interesse", meinte Schubert.

Und dessen Interesse ist groß! Mit bewundernswertem Optimismus versprach er: "Spätestens zu Weihnachten 2020 soll sie wieder fahrbereit sein, vielleicht schon im Sommer, jetzt kommt sie erstmal in den Schuppen, damit ich vom Wetter ungestört arbeiten kann", versicherte Sebastian selbstbewusst. Dann folgten auch schon die technischen Details. "Hat einen Dieselmotor, gut 100 PS, wie er damals auch in die Landmaschinen eingebaut wurde, Streuanlage für Sand bei vereisten Schienen, zwei große Batterien, je 12 Volt", kennt er sich aus. Deshalb gäbe es auch noch einige Ersatzteile, merkte Papa Andreas Rohne, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft, an und ist sehr optimistisch, dass der junge Hobbyeisenbahner das meistert. "Der hat das Eisenbahner-Gen", scherzte er.

Natürlich seien nach jahrelangem Stillstand zahlreiche Wartungs- und Reinigungsarbeiten fällig. Aber einsatzfähig wäre sie ansonsten noch, meinte er. Und mit einem Blick auf seine Patin, die V10B, versicherte Sebastian, dass die Lok, die einst auf Betriebsgeländen zum Rangieren der Waggons eingesetzt wurde, als letztes auch einen neuen Farbanstrich erhalten wird.