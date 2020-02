red

Kuhlowitz Umfangreiche und intensiv geführte Ermittlungen der Kriminalpolizei erhärteten einen dringenden Tatverdacht gegen einen 26-jährigen Bewohner der Asylunterkunft in Kuhlowitz. Der Mann mit lybischer Staatsbürgerschaft konnte durch Zeugenaussagen und kriminaltechnische Untersuchungsergebnisse ermittelt werden. Die Staatsanwaltschaft Potsdam beantragte daraufhin einen Haftbefehl wegen Fluchtgefahr, welcher durch das Amtsgericht Potsdam erlassen wurde. Der Beschuldigte wurde in eine JVA gebracht. Zur Motivlage seiner Brandlegungen im Waschraum der Asylunterkunft äußerte er sich bisher noch nicht. Ihm werden mehrere Sachbeschädigungen durch Feuer sowie Brandstiftung in der Asylunterkunft zur Last gelegt.