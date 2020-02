Martin Terstegge\BRAWO

Bad Belzig Nach dem Hinspiel in Potsdam hatte sich Denis Wandersee, Trainer der Handballerinnen des MBSV Belzig, über das Unentschieden geärgert, weil damals seine Mannschaft über weite Strecken führte und am Ende nur mit einem Punkt da stand. Nach dem Rückspiel am Samstag ist es umgekehrt. da freute sich der Coach, dass sein Team sich wenigstens noch mit dem einen Zähler belohnen konnte.

Gerade im ersten Durchgang bestimmten beide Abwehrreihen das Geschehen in der Albert-Baur-Halle. Dass seine Deckung gut unterwegs war und in Torfrau Sara Kleetz, wie auch später Janin Heinze, einen starken Rückhalt hatte, sah der Coach mit großem Wohlwollen. Aber in der Angriffsführung sammelten sich die Kritikpunkte: "Wir waren viel langsam, da kam kein Schwung auf."

So nahm er in der 13. Minute bereits seine Auszeit, um sein Team wach zu rütteln. Dies gelang bedingt. Aus einem 2:4 zu diesem Zeitpunkt wurde in der 28. Minute eine knappe 9:8-Führung, die aber nicht bis zum Pausenpfiff hielt. Die Potsdamerinnen nutzten die Unkonzentriertheiten ihrerseits zu zwei Toren und lagen zur Halbzeit mit 10:9 vorn.

Das ärgerte zwar Wandersee beim Gang in die Kabine, bereitete ihm aber keine Sorgen. Da schon eher die Anfangsphase zur zweiten Hälfte. Mental war seine Mannschaft noch in der Kabine, was die Gäste nutzten, um bis zur 33. Minute auf 13:9 zu enteilen. Da hatte sich aber Josefine Hoffmann schon ihre dritte Zeitstrafe eingehandelt (32.) und durfte nun von draußen zuschauen. Dabei hatte Trainer Wandersee sie aufgrund ihres Trainingsrückstandes nur peu à peu eingesetzt. Sie kam vielleicht auf zehn Minuten Spielzeit, in der sie aber drei Hinausstellungen sammelte.

Doch dieser Fauxpas gab den MBSV-Frauen aber einen zusätzlichen Impuls. Die 17-jährige Pia Dalibor schlüpfte nun in diese Rolle, übernahm Verantwortung im Rückraum. Sie traf nicht nur, sondern holte auch drei Siebenmeter heraus, die sie auch selbst verwandelte. Zusammen mit Lisa Hermann sorgte sie, dass der Rückstand schmolz und die Halle zum ersten Mal tobte, als in der 47. Minute der 17:17-Ausgleich fiel.

Doch in den nächsten Minuten wurden die Gastgeberinnen im Angriff ungeduldiger und es unterliefen ihnen zwei schlimme Fehler, die die Gäste nutzten, um in der 52. Minute wieder auf 22:18 zu enteilen.

Nicht wenige Mannschaften hätten nun resigniert, nicht aber die MBSV-Frauen. Spielerisch blieb es weiterhin eher eine zähe Angelegenheit, doch kämpferisch wuchsen sie über sich hinaus. Dalibor traf in der 56. Minute zum 22:23. In der nächsten und übernächsten Minute bekamen die Potsdamerinnen zwei Strafwürfe zugesprochen, scheiterten aber beide Male. Als dann im direkten Gegenzug Dailbor zum 23:23 traf hielt es keinen der einheimischen Fans mehr auf den Sitzen. In den verbleibenden zwei Minuten hatten beide Teams noch je eine Chance, es blieb aber beim Remis.

Über den kämpferischen Auftritt seiner Mannschaft war Denis Wandersee sehr erfreut. Sie ließ sich nicht entmutigen, auch nicht von den manchmal skurril empfundenen Entscheidungen der Schiedsrichter.

Diesen Sonnabend (22. Februar) geht es zum Oranienburger HC. Beim Tabellenvorletzten haben die MBSV-Frauen die Favoritenrolle inne, mal schauen ob sie sie auch ausfüllen können.

MSBSV: Kleetz, Heinze, Meserberg, Utermark, Müller 2, Zithier 1/1, Borgwald 1, Hoffmann 2, Melzer 3, Dalibor 7/3, Hermann 7, Fiedler, Okowiak.