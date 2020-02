Simone Weber

Rathenow (MOZ) Die im Jahr 2019 erfolgreichsten Sportler und besonders ehrenamtlich Engagierte in den Sportvereinen im Landkreis Havelland wurden am Samstag zur 23. Sportlerehrung im Rahmen einer Feierstunde im Theatersaal des Kulturzentrums Rathenow ausgezeichnet.

In den Kategorien Sportler(in)/Mannschaft des Jahreswurden Pokale und Urkunden für die sportlichsten Leistungen im vergangenen Jahr an insgesamt 47 Platzierte vergeben. Aus knapp 200 Vorschlägen aus den Vereinen wurden sie durch die 13-köpfige Jury ausgewählt. Zusätzlich wurden 19 ehrenamtlich Engagierte und verdiente junge und langjährige Sportler geehrt sowie zum vierten Mal der Innovationspreis an einen Verein vergeben.

Das kulturell-sportliche Rahmenprogramm gestalteten die Sängerin Ulrike Wilke aus Milow und Kristin Lahoop, die in Gülpe lebende Artistin Kristin Hertel.