BRAWO

Brandenburg an der Havel Zivile Polizeibeamte konnten am Sonntagabend, 16. Februar, gegen 20.15 Uhr auf der Rathenower Landstraße einen Autodieb nach seiner Flucht festnehmen.

Zuvor bemerkten die Beamten im Bereich eines Autohauses im Brandenburger Stadtteil Hohenstücken ein Fahrzeug, dessen Scheinwerfer in unregelmäßigen Abständen aufgeblendet wurden. Die Beamten entschlossen sich deshalb, das Fahrzeug zu kontrollieren.Der Fiat, der keine amtlichen Kennzeichen besaß, fuhr daraufhinüber die Bundesstraße 102 in Richtung Fohrde davon.

Eine umgehend eingeleitete Nacheile, mit Unterstützung weiterer sich im Dienst befindlichen Polizeikräfte, erfolgte bis in die Ortslage Tieckow. Dort kam der Fiat beim Befahren einer Linkskurve aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen, ehe er auf der angrenzenden Wiese schlussendlich zum Stillstand kam. Der Fahrer entfernte sich anschließend zu Fuß vom Fahrzeug, konnte jedoch nach Suchmaßnahmen mit Unterstützung von Diensthundeführern und dem Polizeihubschrauber noch in der Ortslage Tieckow festgestellt und vorläufig festgenommen werden.

Der polnische Mann wurde später aufgrund der zuvor unfallbedingt hervorgerufener Verletzungen von Rettungskräften behandelt und später in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Nach erfolgreicher ambulanter Behandlung, brachten ihn Polizeibeamten ins Polizeigewahrsam der Inspektion Brandenburg. Der 46-Jährige schien unter dem Einfluss alkoholischer Getränke zu stehen. Aufgrund seines Atemalkoholwertes von über 0,6 Promille wurde eine Blutentnahme angeordnet. Kriminaltechniker sicherten Spuren am Fahrzeug. Dieses wurde offenbar durch Manipulationen am Zündschloss in Betrieb gesetzt. Es wurde sichergestellt. Nachdem der polnische Tatverdächtige im Laufes des Montags seitens der Kriminalpolizei zur Sache vernommen wurde, musste er dann am Nachmittag auf Weisung der Staatanwaltschaft wieder entlassen werden. Die Ermittlungen dauern weiter an.