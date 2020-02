Martin Terstegge\BRAWO

Brück Für die meisten Fußballfans in der Region kam die Nachricht überraschend, dass Marko Kaplick und Andreas Bastian zum Ende der Hinrunde in der Kreisoberliga ihr Traineramt beim FSV Brück 1922 niederlegten.

Doch es war kein Schnellschuss des Trainerduos, sondern sie hatten es der Vereinsführung und der Mannschaft schon im Sommer mitgeteilt. Die Gründe sind einfach wie auch komplett nachvollziehbar. "Ich habe als Berufstätiger in den vergangenen Jahren festgestellt, dass zu wenig Zeit für die Familie übrig blieb. Mit dem Training, den Spielen und der Spielvorbereitung gingen um die 15 Stunden pro Woche drauf. Nun bin ich am Sonntag Zuhause bei den Kindern und das fühlt sich gut an", erklärte Kaplick seinen Entschluss.

Trainer oder Übungsleiter sind nicht leicht zu finden, dass mussten auch die Verantwortlichen beim FSV feststellen. Es gab wohl das eine oder andere Gespräch, die aber letztendlich nicht zu etwas Konkretem führten. Im Winter übernahm dann der Mannschaftsrat die Verantwortung und Erik Blaue, Björn Riese und Maximilian Leetz sorgten für den Trainingsbetrieb in der Vorbereitung.

In der vergangenen Woche gab es dann die Lösung in Person von Michael Wilimzig. Der Spieler der 2. Mannschaft wird jetzt in Absprache mit seinen Kollegen vom 2. Team an der Seitenlinie der Kreisoberliga-Elf stehen. Er kennt die Akteure, schließlich war er auch schon Teil des Teams. Mit ihm als Trainer draußen, haben Björn Riese, Leetz und Blaue wieder die Köpfe frei für das Geschehen auf dem Rasen.

Am Sonntag hatte Wilimzig die erste Bewährungsprobe, im Testspiel bei der SG Michendorf II. Er sah einen prima Auftakt seiner Mannschaft. Gleich der erste Angriff brachte die Führung. Den ersten Versuch konnte Torwart Daniel Schrewe noch abwehren, doch den Nachschuss von Marcel Spang musste er passieren lassen. Und dass nicht aus Nächstenliebe zum FSV, denn Schrewe half als Brücker A-Jugend-Torwart bei den Gastgebern aus. Das war auch gleichzeitig die beste Offensivaktion der Gäste in der ersten Hälfte. Sie leisteten sich viele Aufbaufehler, so kam kein Kombinationsfluss zustande. Die Gastgeber kamen in der 14. Minute, nach einem Eckball, zum verdienten 1:1-Pausenstand.

Zu Beginn der zweiten Hälfte kamen frische Kräfte bei den Brückern und es wurden auch einige Umstellungen vorgenommen. Die wichtigste war, dass Linnard Galinski aus dem Zentrum abgezogen wurde, er sollte dahinter für frischen Wind sorgen.

Die Gäste ließen nun besser den Ball in den eigenen Reihen laufen, der Gegner bekam kaum noch Entfaltungsräume. In der 56. Minute besorgte Jan-Erik Fehlow mit einem Fernschuss die erneute Führung. Nur zwei Minuten später traf Glenn Helmchen, nach einem feinen Doppelpass mit Leetz, zum 3:1.

Ein Leichtsinnsfehler von Galinski ließ die Gastgeber in der 62. Minute auf 2:3 heran kommen, doch an den Kräfteverhältnissen auf dem Kunstrasenplatz änderte dies nichts. Paulin Kouemo Happi verpasste noch das 4:2, dass schließlich Helmchen in der 82. Minute besorgte.

Gerade die zweite Hälfte macht Hoffnung für die Brücker, dass sie kommenden Sonntag gut in die Rückrunde starten. Doch die Aufgabe ist schwer, es geht zum SV Germania Berge.