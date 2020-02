Judith Melzer-Voigt

Wuthenow (MOZ) Gildenhall und Wuthenow mögen sehr unterschiedlich sein, haben aber eines gemeinsam: In beiden Orten freuten sich die Anwohner 2019 über frisch reparierte Straßen. Doch diese Freude währte nicht sehr lange. In Gildenhall musste der Belag auf der Straße "Am See" schnell wieder weichen, als klar wurde, dass das Recyclingmaterial gar nicht im Trinkwasserschutzgebiet verlegt werden durfte (wir berichteten). Und auch in Wuthenow gab es einen solchen Fall.

Weg in der Schutzzone

Dort war die Straße zum Friedhof betroffen. Ortsvorsteher Axel Noelte erkundigte sich beim jüngsten Bauausschuss in Neuruppin danach, warum der Straßenbelag mittlerweile wieder abgebaut wurde und die Anwohner mit einer Matschpiste leben müssen. "Der Weg war hervorragend befestigt", so Noelte. "Und es gibt auch kein Trinkwasserschutzgebiet da." Doch da irrt er, wie die Verwaltung deutlich macht: Der Bereich am Friedhof liegt demnach in der Trinkwasserschutzzone 3. Daher wurde das Asphaltfräsgut auch dort ausgebaut. "Der Weg wird im Rahmen der Profilierungsarbeiten für unbefestigte Wege wieder instandgesetzt", so Neuruppins Stadtsprecherin Michaela Ott.