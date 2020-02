Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Am Oranienburger Bollwerk ist am Freitagabend eine Party von Jugendlichen aus dem Ruder gelaufen. Ein Manager des benachbarten Hotels an der Havel wurde angegriffen. Die Polizei sprach 90 Platzverweise aus. Das Hotel will nun gegen die andauernden Ruhestörungen an der Havelpromenade vorgehen und sucht dafür das Gespräch mit der Stadt.

Nach Angaben von Polizeisprecher Stefan Rannefeld hielten sich am Freitagabend bis zu 120 Personen am Bollwerk auf und feierten bei lauter Musik. Wie Hoteldirektor Ralph Heindl am Montag berichtete, betraten die Jugendlichen auch das Hotelgelände. Gegen 21.30 Uhr habe sein Geschäftsführer David Ziva die Jugendlichen um Ruhe gebeten und aufgefordert, das Gelände zu verlassen. Bei einer anschließenden Rangelei seien Hotelmitarbeiter von den Jugendlichen mit Elektroschockern bedroht worden, berichtete Heindl. "Wir haben uns daraufhin zurückgezogen und die Polizei gerufen." Die rückte dann laut Rannefeld auch mit Beamten der Bereitschaftspolizei an und sorgte schließlich für Ruhe. Die Kripo ermittelt nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.

Für die Hotelmanager ist das Thema aber noch längst nicht vom Tisch. "Wir haben kein Problem damit, dass sich Jugendliche unten am Bollwerk treffen", so Hoteldirektor Heindl. "Aber es muss sich in einem geordneten Rahmen abspielen." Die vor allem an Wochenenden und in Ferien regelmäßig ausufernden Partys an der Havelpromenade seien geschäftsschädigend. "Wir mussten schon Gästen, die nicht schlafen konnten, ihr Geld erstatten." Hinzu kommen der oft hinterlassene Müll und Zerstörungen. Deshalb wollen Heindl und Ziva nun stärker gegen den Tumult vorgehen. Sie haben der Stadt angeboten, einen Sicherheitsdienst am Bollwerk einzusetzen. Die Stadt soll sich aber zur Hälfte an den Kosten beteiligen. Rathaussprecher Gilbert Collé bestätigte am Montag, Gespräche mit den Hotelmanagern führen zu wollen.