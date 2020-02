dpa

Brandenburg/Havel (dpa) Ein betrunkener Autofahrer ist auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle mit seinem Wagen gegen ein Verkehrsschild in Havelsee (Potsdam-Mittelmark) gekracht und verletzt worden.

Der 46-Jährige war zuvor laut Polizei vom Montag mit dem kurzgeschlossenen Auto in einer Kurve von der Straße abgekommen und flüchtete dann zu Fuß. Die Polizei suchte den Mann mit Hunden und einem Hubschrauber und nahm ihn am Sonntagabend im Ortsteil Tieckow fest. Ein Alkoholwert hatte 0,6 Promille ergeben. Das Auto hatte keine Kennzeichen und war der Polizei schon zuvor in Brandenburg an der Havel wegen unregelmäßig aufgeblendeter Scheinwerfer aufgefallen.