Alt Ruppin Eine 74-jährige Neuruppinerin ist am Montagvormittag auf einem Grundstück in Alt Ruppin von einem Hund gebissen worden. Nachbarn hatten die Polizei gerufen, weil sie die Frau bemerkt hatten, die verletzt auf dem Boden saß. Der Hund lief noch frei auf dem Grundstück herum, als die Rettungskräfte eintrafen. Er wurde eingefangen und in einen Zwinger gebracht. Die 74-Jährige kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Wie es zum Vorfall kam, ist noch unklar. Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung wurden eingeleitet.