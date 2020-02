Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Vor dem Weihnachtsmarkt ist nach dem Weihnachtsmarkt: Zwar mutet dieser Februar schon frühlingshaft an, aber der nächste Dezember kommt bestimmt. Ob mit ihm auch ein Weihnachtsmarkt in Neuruppin kommt, wird sich noch zeigen. Der Verein Neuruppiner Bilderbogen, der seit einigen Jahren erfolgreich den "Neuen Weihnachtsmarkt" auf dem Neuen Markt organisiert, hatte zuletzt offen gelassen, ob er die Veranstaltung erneut auf die Beine stellen wird. Der Grund: Es fehlte den Vereinsmitgliedern an Unterstützung seitens der Stadt und an einem klaren Bekenntnis zum Markt (wir berichteten). Während die Verwaltung sich also schwer tut, den größten Markt dieser Art mit tausenden Besuchern an mehreren Tagen von sich aus zu fördern, hat die Internetgemeinschaft eine klare Meinung zum Thema. Das zeigt eine Umfrage, die der Ruppiner Anzeiger im sozialen Netzwerk Facebook gestartet hat.

Eine Woche abgestimmt

Genau eine Woche lang hatten Internetnutzer im Januar die Möglichkeit, online abzustimmen. Die Frage lautete, ob die Stadt Neuruppin den Weihnachtsmarkt auf dem Neuen Markt in Neuruppin besser unterstützen sollte. Repräsentativ war dieses Voting nicht, wohl aber aussagekräftig: 831 Menschen haben ihre Stimme abgegeben. 87 Prozent davon machten ihren Klick bei der Antwort "Ja, auch mit mehr Geld". Lediglich 13 Prozent stimmten für "Nein, nicht nötig". Auch die Kommentare unter der Umfrage sowie allgemein zum Thema Weihnachtsmarkt sprechen eine deutliche Sprache: "Ich mag eigentlich keine Weihnachtsmärkte, weder große in den Städten noch kleine auf den Dörfern", schrieb beispielsweise Michael Köser. "Die Gründe sind vielfältig, Zu dem Weihnachtsmarkt auf dem Neuen Markt bin ich mal mitgeschleppt worden und seitdem kenne ich dann doch einen Weihnachtsmarkt, den ich mag." Andere Nutzer sind nicht so zurückhaltend: "Beschämend", schrieb Kai Wulfes zur Aussage, dass die Zukunft des Weihnachtsmarktes ungewiss ist. "Ich finde es sehr schade, dass die Stadt so ein tolles Projekt nicht unterstützt. Was ist eine Kreisstadt ohne Weihnachtsmarkt?", fragt die Nutzerin Lisa Be. Der Bundestagsabgeordnete Sebastian Steineke (CDU) teilte den Artikel über den Markt und kommentierte: "Christian Juhre und Mitstreiter haben in den letzten Jahren einen tollen Weihnachtsmarkt auf die Beine gestellt. Wenn es rechtlich möglich ist, sollten wir dem Verein unter die Arme greifen und die Veranstaltung unterstützen. Dies sollte ein Anliegen sein, das die ganze Stadtverordnetenversammlung mittragen kann. Ein interfraktioneller Antrag wäre hier sicher möglich." Eigene Versuche der Stadt, einen Weihnachtsmarkt auf die Beine zu stellen, scheiterten in der Vergangenheit.

Zukunft bleibt unklar

Wie genau es nun mit dem "Neuen Weihnachtsmarkt" weitergehen wird, ist noch immer nicht geklärt. Das bestätigt Christian Juhre vom Verein Neuruppiner Bilderbogen. Neue Entwicklungen in dieser Frage gibt es nicht. Sollte die Verwaltung nicht von sich aus eine Unterstützung des Weihnachtsmarktes anbieten, kann sie auch durch ein politisches Votum dazu gebracht werden. Dazu müsste eine Fraktion einen entsprechenden Antrag stellen, über den dann diskutiert werden kann. In der jetzt laufenden, ersten Sitzungsschiene ist das noch nicht geschehen. Sie endet am 2. März mit der Stadtverordnetenversammlung.