OGA

Oranienburg (MOZ) In Oranienburg wird am Dienstag (18. Februar) die erste Bombe dieses Jahres entschärft. Es handelt sich um einen 150-Kilo-Blindgänger amerikanischer Bauart, den Spaziergänger im Wald östlich vom Gewerbepark Nord gefunden haben.

Ab 8 Uhr tritt nebenstehender Sperrkreis in Kraft, der nicht betreten werden darf. Betroffen sind davon auch 33 Personen, die dort wohnen, sowie 40 Gewerbebetriebe rund um die Lehnitzschleuse. Auch die Carl-Gustav-Hempel-Straße, die aus Oranienburg nur bis zur Straße "An den Dünen" befahren werden darf, und die Straße "An der Lehnitzschleuse/Zum Klinkerhafen" sind betroffen. Die Bernauer Straße bleibt weiter passierbar.

Nach der Kontrolle des Sperrkreises, bei der auch eine Drohne eingesetzt wird, erfolgt die Entschärfung der Bombe, die mit mindestens einem mechanischen Zünder ausgestattet ist. Anschließend sollen vor Ort noch mehrere Panzergranaten gesprengt werden. Das geschieht voraussichtlich gegen 13 Uhr. Erst wenn eine Nachkontrolle stattgefunden hat, kann der Sperrbereich voraussichtlich gegen 14 Uhr wieder aufgehoben werden, informiert die Stadtverwaltung.