Wolfgang Gumprich

Mildenberg "Kindersprint" heißt eine Initiative, die sich zum Ziel gesetzt hat, Kindern in Zeiten ständig zunehmender multimedialer Freizeitgestaltung wieder mehr Freude an Bewegung zu vermitteln und sie langfristig zum Sporttreiben animieren. Am Montag begann der "Kindersprint" unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Bert Kronenberg (parteilos) an den Zehdenicker Grundschulen. In Mildenberg trat die dritte Klasse an. "Die Kinder lernen den computergestützten Laufparcours kennen und werden spielerisch an die Herausforderungen eines sportlichen Wettbewerbs herangeführt", erklärt Christian Opitz von "Kindersprint". Im Mittelpunkt steht dabei ein knapp zehn Meter langer Slalomparcours. "Die Kinder laufen zunächst einen Sprint bis zur letzten Markierung, wenden und laufen im Slalom zurück", schildert Opitz die Aufgabe. Das stärke die Konzentration, Koordination und fördere den Spaß an der Bewegung. Ein Messgerät misst auf die Tausendstelsekunde genau, wie schnell sich die Jungen und Mädchen durch den Parcours bewegen. Nach dem Zieleinlauf wird die Gesamtzeit aus den Einzelwerten Reaktion, Sprintvermögen, Richtungswechsel und Pendelvermögen ermittelt. Schon nach wenigen Wiederholungsläufen, so hat Opitz beobachtet, verbesserten die Kinder ihre Laufzeiten. Im Durchschnitt benötigten die Kinder des dritten Schuljahrs zwischen 5,9 und 6,3 Sekunden. In der vergangenen Woche habe ein Mädchen mit 5,116 Sekunden einen neuen Rekord aufgestellt. Nach den Vorrunden in den Grundschulen folgt das Finale im Autohaus Dinnebier am Sonnabend, 22. Februar, ab 10 Uhr. An diesem Endspurt können alle Grundschulkinder teilnehmen, auch aus Grundschulen, die sich nicht an den Vorrunden beteiligt haben.

In Zehdenick und Umgebung nehmen rund 1 100 Grundschüler teil. Die schnellsten Jungen und Mädchen jeder Klassenstufe qualifizieren sich für den großen Schuljahres-Endspurt zum Ende des Schuljahres am 11. Juni in Günthersdorf bei Leipzig.