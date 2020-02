Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Angermünde/Schwedt. Der Fahrer eines Fords kam Beamten bei der Verkehrskontrolle verdächtig vor. Deshalb stoppten sie ihn am Sonntagabend in Angermünde auf der Berliner Straße – und siehe da, ihr Instinkt hatte die Polizisten nicht getäuscht. Der 19-jährige Fahrer wirkte bei der Kontrolle schon nicht mehr ganz nüchtern. Der Schnelltest auf Drogen fiel dann auch positiv aus, sodass sich der junge Mann einer Blutprobe unterziehen musste, um Rechtssicherheit für ein folgendes Verfahren zu schaffen. Dafür kam der 19-Jährige ins Krankenhaus in Angermünde. Die Auswertung des Tests wird nun zeigen, ob der Verdacht sich tatsächlich bestätigt. Seine Fahrt durfte der Ford-Fahrer erst einmal nicht fortsetzen.

Auf der Berliner Allee in Schwedt war Polizisten aus Schwedt bereits am Abend zuvor ein Radfahrer verdächtig vorgekommen, sodass sie ihn anhielten. Vielleicht wollte der 30-Jährige in der Dunkelheit nicht auffallen, womöglich glaubte der Mann auch ohne Licht seinen Weg zu finden. Fest steht, dass er an seinem Fahrrad kein Licht brennen hatte. Als die Polizisten dann genauer hinschauten, fiel ihnen auf, dass es sich bei dem Radfahrer auch noch um einen alten Bekannten handelte. In seinem Rucksack fanden sich betäubungsmittelähnliche Substanzen, die der Delinquent herausgeben musste. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.