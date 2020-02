Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Seit vielen Jahren fordern Ostprignitz-Ruppin und die Fontanestadt Neuruppin eine schnellere Anbindung mit dem Prignitz-Express an das Berliner Stadtzentrum. Ab Dienstag und bis mindestens 2. März ist das möglich – wegen Bauarbeiten an der Bahnstrecke.

Pendler, die aus Richtung Neuruppin bis ins Berliner Stadtzentrum an die Haltestelle Gesundbrunnen müssen, können in den kommenden Tagen am Bahnhof in Hennigsdorf einfach mal sitzen bleiben. Sie müssen nicht hoffen, dort den Anschluss an die S 25 in Hennigsdorf zu schaffen. Denn aufgrund von Bauarbeiten an der Strecke bei Brieselang wird der Prignitz-Express direkt über das so genannte Karower Kreuz ins Stadtzentrum umgeleitet.

Immer kurz nach der S-Bahn da

Das bedeutet, der RE 6 ab Neuruppin-West erreicht Berlin-Gesundbrunnen in den kommenden Tagen immer nur wenige Minuten nach der S 25 – ab der Fontanestadt innerhalb von etwa einer Stunde und zehn Minuten mit etwa üblicherweise sechs Halten. Mit dem Umweg über Falkensee und Berlin-Spandau ist der Zug mit neun Halten sonst knapp eineinhalb Stunden unterwegs. Durch die Umleitung ist der RE 6 also fast genau so schnell wie die S 25, die zwischendurch allerdings zehnmal stoppt.

Was die Pendler, die ins Stadtzentrum müssen, freut, ärgert diejenigen, die von den Bauarbeiten direkt betroffen sind. Denn durch die zeitweise Änderung des Fahrplans fallen die Bahnhalte in Falkensee, Berlin-Spandau und -Jungfernheide weg. Als Ersatz fahren Busse zwischen Hennigsdorf und Falkensee bis Spandau. Dadurch verlängert sich die Pendler-Strecke je nach Verkehrslage allerdings um 40 bis 50 Minuten, was die Bahn sonst in knapp 30 Minuten schafft.

Den RE6 auch künftig so direkt in die Innenstadt fahren zu lassen, ist laut Bahn-Sprecher Burkhard Ahlert derzeit keine Option, weil alle Linien in den Fahrplänen aufeinander abgestimmt sind. Dabei komme es auch auf die Belastung bestimmter Strecken an. Zudem müssen dann in der Planung die Alternativen zu der bisherigen Route des RE 6 geprüft werden, wenn die Touren über Falkensee und Spandau wegfallen. "Dort sind nun die Menschen direkt von den Zugausfällen betroffen", so Ahlert.

Jahrelange Debatte

Der direkte Anschluss an die Berliner Innenstadt wird schon seit vielen Jahren diskutiert, weil er das Pendeln von Wittenberge in der Prignitz bis in die Hauptstadt viel attraktiver machen würde. Bisher scheiterte das aber immer wieder an der dafür noch nicht vorhandenen Infrastruktur, die Millionenbeträge verschlingen würden und dem steigenden Verkehrsaufkommen in Berlin.

Ziel ist es nun erst einmal, dass der RE6 ab Dezember 2024 im Halbstundentakt von Neuruppin bis nach Kremmen fährt. Dort besteht ein Anschluss an den RB 55. Dafür soll bei Beetz ein zweites Gleis gebaut werden. Auf einer Strecke von etwa sechseinhalb Kilometern können sich dann Züge begegnen und ausweichen, was auf der bisher eingleisigen Trasse nicht möglich ist. Außerdem soll der Haltepunkt in Radensleben zu einem Kreuzungsbahnhof ausgebaut werden.

Das alles kostet rund 28 Millionen Euro, die Bahn und Land per Finanzierungsvereinbarung gemeinsam tragen wollen. Ende 2019 hatte der Kreistag Ostprignitz-Ruppin eine Resolution verabschiedet, in der er das Land aufforderte diese Finanzierungsvereinbarung schnellstmöglich einzugehen.