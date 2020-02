Andreas Schmaltz

Fürstenwalde (MOZ) Wo Sonnabendabend eine Hundertschaft Polizisten die Straße wegen einer Rockerparty in der Diskothek P11 abriegelte, ist am Montag wieder alles ruhig. Einzig das Polizeisiegel an der Tür zeugt von der Aktion. Bis die Ermittlungen beendet sind, darf das P11 nicht betreten werden, sagt Polizeisprecherin Bärbel Cotte-Weiß. Von der Diskothek wollte sich auf Nachfrage niemand zum Vorfall äußern. Aus umliegenden Unternehmen heißt es nur: "Kein Kommentar!" oder "Wir waren ja nicht da." Kay Graf von der Tanzschule United Dancers berichtet, dass einige Tänzer wegen der Sperrung nicht mit dem Auto fort konnten, unsicher hätte sich niemand gefühlt.

Laut Cotte-Weiß verlief der Einsatz gegen Mitglieder des Rockermilieus ausgesprochen ruhig. "Es hat sich niemand widersetzt." Lediglich 24 Personen hätten sich in der Disko befunden. Augenzeugen berichteten, wie Rocker mit Handfesseln aus dem Gebäude geführt, fotografiert und nach Aufnahme der Personalien entlassen wurden. Zudem seien etliche Leute, die in Richtung P11 unterwegs waren, abgewiesen worden. Diese hätten die Platzverweise akzeptiert, sagt die Sprecherin. Die Person, die wegen einer Ersatzfreiheitsstrafe verhaftet wurde, habe bezahlt und sei auf freiem Fuß. Unter den beschlagnahmten Gegenständen befinden sich laut Cotte-Weiß Baseballschläger und Reizgas. Weitere Dinge seien am Montag noch untersucht worden.