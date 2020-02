Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Die Neuruppiner Friedrich-Engels-Straße ist eine der Hauptverkehrsadern durch die Innenstadt. Von der Rudolf-Breitscheid- bis zur Virchowstraße ist die Strecke bereits saniert worden. Nun steht der vierte und letzte Bauabschnitt auf dem Programm. Noch in diesem Jahr soll es soweit sein.

Das bestätigte Neuruppins Stadtsprecherin Michaela Ott. Bis zirka Ende April soll die Planung für das Bauvorhaben erarbeitet werden. Im Anschluss werden die Arbeiten ausgeschrieben. Das Ergebnis dieser Ausschreibung soll – wenn alles klappt – zur ersten Sitzung des Neuruppiner Haupt- und Finanzausschusses nach der Sommerpause, also am 21. September, vorliegen. Dann könnten die Abgeordneten beschließen, welche Firma den Zuschlag erhält. Bereits im Oktober 2020 könnten die Bauarbeiten dann starten, so Ott.

"Gebaut wird unter Vollsperrung", erklärte die Stadtsprecherin auf Nachfrage. Die jeweiligen Anblieger sollen zu dem Vorhaben noch informiert werden. Von den Bauarbeiten sind auch Gewerbetreibende betroffen, unter anderem die Bäckerei Plagemann und ein Pflegedienst. Mit ihnen wird es laut Michaela Ott individuelle Absprachen geben.

Geht es nach den Vorstellungen der Verwaltung, wird die Sanierung der Friedrich-Engels-Straße im Sommer 2021 beendet sein. Die prognostizierten Gesamtkosten für diesen vierten Bauabschnitt belaufen sich nach jetzigem Stand auf rund 1,2 Millionen Euro.

Zuletzt hatte die Stadt Neuruppin kein Glück bei der Sanierung der Engelsstraße. Nicht nur der bisher letzte Bauabschnitt direkt am Braschplatz hatte einige Probleme bereitet: Unter anderem dort hatten die Arbeiten sehr viel länger gedauert als ursprünglich geplant. Sie sollten bereits zum Martinimarkt 2018 abgeschlossen sein, zogen sich dann aber doch noch bis in den April 2019. Für den Martinimarkt brachte das einige organisatorische Herausforderungen mit sich.