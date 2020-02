GZ

Gransee ([]) Während landauf, landab die ersten Blüten sprießen und sich vorsichtig der Frühling ankündigt, steht im Veranstaltungskalender schon die Weihnachtszeit vor der Tür. Die "Sternenzauber-Weihnachtstour" gastiert auch in diesem Jahr wieder in Gransee, der Vorverkauf hat begonnen und die ersten Tickets gingen bereits über den Ladentisch.

Bei der Veranstaltung, die am Sonnabend, 28. November, ab 15 Uhr in der Dreifelder-Sporthalle an der Oranienburger Straße stattfinden wird, können sich die Besucher auf beliebte und bekannte Weihnachtssongs freuen, interpretiert von den musikalischen Gästen. Das sind Schlagersänger G. G. Anderson, der Panflötist Edward Simoni, Nora Louisa sowie Tanja Lasch, die auch moderativ durch die etwa dreistündige Show führen wird. In der Pause stehen die Künstler für Autogramme und kurze Gespräche zur Verfügung.

Karten gibt es auch in der Geschäftsstelle der Gransee-Zeitung, Rudolf-Breitscheid-Straße 67, in Gransee. Sie kosten 39,50 Euro, ermäßigt 20 Euro. Ermäßigungen gelten für Kinder bis zwölf Jahre und für laut Behindertenausweis benötigte Begleitpersonen.