Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Wenn alle Bemühungen der Stadtverwaltung Zehdenick fehl schlagen sollten, über eine bundesweite Ausschreibung doch noch einen Investor für die große Halle auf dem Festplatz zu gewinnen, kann das Bauwerk ab 2021 abgerissen werden.

Einem entsprechenden Antrag von Bürgermeister Bert Kronenberg (parteilos) hat nun auch der Hauptausschusses der Stadt mit großer Mehrheit zugestimmt. Damit soll aber nicht gesagt sein, dass der Abriss automatisch im kommenden Jahr zu erfolgen hat. "Wir sollten über den Abriss später entscheiden und uns noch nicht auf das Jahr 2021 festlegen", forderte Bernd Halle (WG Schorfheide), während Waldemar Schulz (CDU) den Vorschlag machte, den Antrag des Bürgermeisters dahin gehend zu ändern, den Abriss ab dem 2021 vorzumerken.

Kritik am Sanierungsträger

Zweifel, dass der Abriss und die Renaturierung der Fläche tatsächlich eine halbe Million Euro verschlingen werden, äußerte Norbert Gerth (WG Gemeinsam für Zehdenick), dessen Fraktion den ursprünglichen Antrag eingebracht hatte, den Beschluss aus dem Jahr 2018 zur schrittweisen Entwicklung der großen Halle rückgängig zu machen und den Beschluss zum Abriss der Halle zu fassen.

Dem Experten der Brandenburgischen Stadterneuerungsgesellschaft (BSG), Jens Lüscher, warf Gerth vor, aus Geschäftsinteresse den Stadtverordneten den Erhalt der großen Halle empfohlen zu haben. An allen Investitionen, die auf dem Festplatz getätigt werden, kassiere die BSG acht Prozent. Lüscher hatte den Mitgliedern des Bauausschusses vor einigen Wochen vorgerechnet, dass Abriss und Renaturierung rund eine halbe Million Euro kosten würden. Diese Rechnung gehe nie und nimmer auf.

Auf seinen Wunsch hin habe ein Bauunternehmer eine grobe Kostenschätzung erstellt, so Gerth. Danach koste der Abriss 150 000 Euro und die Renaturierung weitere 100 000 Euro, insgesamt rund die Hälfte von dem, was der BSG-Mitarbeiter kalkuliert habe. Wäre es nach ihm gegangen, wäre über das Schicksal der großen Halle schon 2016 entschieden worden.

Sanieren lässt sich alles

Damals baute die Firma Gartenbau Gerth zusammen mit Eurovia den neuen Festplatz. Die große Halle blieb aber stehen. Schon damals habe ein Bausachverständiger klar gemacht, dass jedes Gebäude saniert werden könne, egal in welchem Zustand es sich befindet. Die Frage sei doch nur: mit welchem Aufwand? Nicht mehr als zehn Prozent der alten Bausubstanz würde am Ende erhalten bleiben.

Was nun aus der Halle wird, wenn die Stadt sie zum Verkauf ausschreibt, bleibt weiter unklar. Klar ist hingegen nur, dass sich die Abgeordneten eine Frist setzen, bis wann eine Entscheidung darüber fallen muss. "Der 31. Dezember 2020 sollte Deadline sein", unterstrich Waldemar Schulz (CDU). Auch der Erwerb der Halle, um sie abzureißen, um etwas Neues zu errichten, wäre demnach für einen Investor möglich, weil das Gebäude in seiner jetzigen Kubatur schwer für Veranstaltungen zu nutzen sei, machte Schulz deutlich. Den Änderungsantrag des Bürgermeisters könne die CDU-Fraktion aber auf jeden Fall unterschreiben, erklärte Schulz. Auch die SPD kann sich mit der Ausschreibung anfreunden, stellte Fraktionschef Hartmut Leib klar. Danach müsse man eben sehen, wie mit der Halle umgegangen werden soll. Nur schweren Herzens wollte Norbert Gerth dem Bauwerk eine weitere Galgenfrist geben. "Zehdenick doktert doch schon seit zehn Jahren an dieser Halle herum", machte der Abgeordnete deutlich. Die Stadt müsse doch nun endlich mal zu einem Ergebnis kommen. Die bundesweite Ausschreibung der großen Halle muss durch die Stadtverordneten am 5. März noch abschließend beschlossen werden.