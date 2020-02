Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Formel 1 ist eines der Vorzeigeprojekte von RTL. Christian Danner kommentiert wohltuend sachlich die Rennen, die Experten geben Analysen, die die Fans der Königsklasse des Motorsports erfreuen oder ärgern.

Das ist jetzt in Gefahr. Die Formel 1 will wie in Großbritannien zumindest die Live-Rennen exklusiv im Pay-TV senden. Das wäre natürlich eine echte Trophäe für Sky, wenn sie denn die Rechte erwerben, das nach dem Verlust der Rechte für die Champions League nach 2021 Leuchttürme für ihr Sportprogramm sucht. Aber der gemeine Formel-1-Fan, der sich kein Pay-TV-Programm leisten kann oder will, ist das ein echter Verlust.

Es ist der ewige Zwiespalt zwischen maximalem Gewinn und dem Ansatz, eine Sportart auch für die breite Masse attraktiv zu machen. Ich wage die Behauptung, dass sich nur sehr wenige Menschen entschließen, ein Sky- oder anderes Pay-TV-Abo abzuschließen, nur damit sie dann weiter Formel 1 sehen können. Dazu sind die Rennen, wohlgemerkt, auch nicht spektakulär genug mit dem ewigen Sieger Lewis Hamilton auf Mercedes. Das alles kann sich natürlich ändern, wenn Sebastian Vettel mit seinem Ferrari wieder ernsthaft um den Titel mitfährt.