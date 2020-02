Grünheide (NBR) Die Deutschen mögen Bäume. Wenn Alexandra singt, dass ihr alter Freund aus Kindertagen im frühen Morgenrot fiel, erweicht das die Herzen. Ein gefällter Baum – das ist fast schon wie ein Todesfall in der Familie. Kein Wunder, dass man hierzulande auf die Barrikaden geht, wenn ein ganzer Wald bedroht ist. Dann ist es den Baumliebhabern auch egal, ob es sich um eine öde Kiefernplantage oder um einen seltenen Naturwald handelt.

Natürlich ist es das gute Recht eines jeden, sich für das forstwirtschaftlich-industriell geschaffene Waldstück auf dem Tesla-Gelände einzusetzen. Auch kann man keinem verbieten, sich durch Klettereien im hohen Astwerk selbst zu gefährden. Mit einem Effekt wie beim "Hambi", dem Hambacher Forst, in Nordrhein-Westfalen sollten die Aktivistinnen jedoch nicht rechnen. Während es hier darum geht, eine umweltfreundliche Zukunftstechnologie in Deutschland zu etablieren, ging es dort darum, den Abbau von Kohle fortzuführen. Es kommt bei der Betrachtung auch immer darauf an, weshalb ein Baum oder ein ganzer Wald gefällt werden soll. Der Zweck rechtfertigt in Grünheide eindeutig die Mittel.