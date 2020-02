Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) In der wachsenden Stadt gibt es noch immer Defizite bei der sozialen Infrastruktur. So fehlen in den kommenden Jahren noch rund 300 Kita-Plätze und der Bedarf für eine weitere neue Grundschule ist ebenfalls zu decken. Oranienburg weist zwar auch wieder einigermaßen erfreuliche Geburtenzahlen auf. Das große Ausmaß des Wachstums kommt aber durch Zuzüge von Familien mit Kindern zustande, die Kita- und Schulplätze benötigen. Gerade aber die durch Zuzug nötigen Plätze lassen sich nicht so exakt vorhersagen wie jene, die durch die Zahl der Geburten bekannt sind.

"Wir freuen uns natürlich, wenn die Oranienburger Wohnungsbaugenossenschaft in ihrem Projekt Gemeinschaftshaus in der Weißen Stadt künftig auch 70 Betreuungsplätze für Kinder anbieten will", sagt die zuständige Dezernentin für Bürgerdienste, Stefanie Rose (Linke). Die OWG habe ihrem Dezernat gegenüber die Kita-Pläne erläutert. Jetzt seien noch Verfahrensfragen, etwa die Beantragung der Betriebserlaubnis, zu klären. Das Außergewöhnliche an den OWG-Plänen ist die Tatsache, dass diese Kita im Neubau einer Seniorenresidenz entstehen wird. Damit betritt die OWG in zweifacher Hinsicht Neuland. Denn erstens dürfte es landesweit ziemlich einmalig sein, Betreuungsplätze für Kinder und Senioren unter einem Dach anzubieten. Zweitens will die OWG die Einrichtungen selbst betreiben.

"Das Angebot der OWG sorgt für eine gewisse Entlastung auf städtischer Seite, macht unsere Pläne in der Weißen Stadt aber nicht überflüssig", sagt Stefanie Rose. Denn neben dem möglichen neuen Grundschulstandort an der Dr.-Kurt-Schumacher-Straße ist noch eine städtische Kita mit 90 Plätzen geplant. Beide Kita-Standorte liegen nur etwa zweihundert Meter auseinander. Für die städtischen Vorhaben in der Weißen Stadt, in der in den kommenden Jahren noch mehr als 150 Neubauwohnungen geplant sind, ist ein Wettbewerb ausgeschrieben worden. Der soll unter anderem Aufschluss darüber erbringen, was städtischerseits dort noch realisiert werden müsste.

Dabei dürfte auch eine Rolle spielen, ob und in welcher Größe eine weitere Kita an der Kremmener Straße entstehen soll. Auf der Freifläche zwischen dem jüdischen und dem städtischen Zentralfriedhof plant die OWG den Neubau von elf Häusern mit rund 150 Wohnungen. Auf dem Areal ist eine Fläche für den Gemeinbedarf bestimmt, auf der eine Kita mit 150 Plätzen gebaut werden könnte. Ganz in der Nähe davon, in der Dr. Kurt-Schumacher-Straße, plant auch die Berlin-Brandenburgische Wohnungsbaugenossenschaft Neubauten mit rund 70 Wohnungen.

Inwieweit die 70 von der OWG geschaffenen Kita-Plätze, die spätestens zu Beginn des kommenden Jahres zur Verfügung stehen sollen, in die Folgekostenrichtlinie einbezogen werden, bleibt noch zu klären. "Dafür bedarf es noch eines konkreten Gesprächs mit der OWG", sagt Stadtentwicklungsdezernent Frank Oltersdorf (SPD). Mit dieser Richtlinie will die Stadt Oranienburg Investoren an den Kosten für die soziale Infrastruktur beteiligen, die sonst allein von der Stadt zu tragen wären. Schon jetzt ist das Paket, das die Stadt an Kosten für Kita- und Schulneubauten oder deren Erweiterungen bis 2025 zu stemmen hat, rund 60 Millionen Euro schwer.