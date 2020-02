Matthias Wagner

Eberswalde (Freier Autor) Das ist nicht alltäglich. Ein freundliches, gewinnendes und offenes Lächeln, eine herzliche Umarmung, ein gemeinsames Foto und natürlich eine persönliche Widmung nach Wunsch auf den begehrten Musikalben. Sigrid und Marina haben keine Berührungsängste mit ihren Bewunderern und beantworteten zudem geduldig alle Fragen der Fans.

Am Sonntagnachmittag gastierten sie mit ihrem Programm "Heimatgefühle" in der Stadthalle im Familiengarten. Gut 200 Besucher waren gekommen.

Bereits lange vor dem eigentlichen Konzertbeginn um 16 Uhr war der Stand mit Tonträgern und anderen Souvenirs von zahlreichen Gästen umlagert. So manche CD oder DVD fand einen neuen Besitzer. Natürlich mit Autogramm. "Die beiden sind so unglaublich natürlich", schwärmte Jürgen Brodale aus Berlin. Der Musikliebhaber ist Mitglied im Sigrid und Marina-Fanclub Deutschland. Wenn das Duo in der Nähe sei, besuche er stets die Konzerte, so Brodale. Er sei allerdings auch schon beim Herbstfest mit Sigrid und Marina am Wolfgangsee zu Gast gewesen, verriet der Berliner.

Mit ihrer Heimatgefühle-Tournee machte das volkstümliche Schlagerduo bereits zum vierten Mal Halt in Eberswalde. In anderen Formationen waren sie allerdings auch schon zuvor im Familiengarten. Wie immer hatten die musikalischen Schwestern aber auch diesmal ein vollkommen neues Programm und Gäste mitgebracht.

Da waren zum einen die legendären Wildecker Herzbuben, vielen sicher noch mit "Herzilein, du musst nicht traurig sein" in guter Erinnerung. Die beiden schwergewichtigen Barden wussten auch in der Hufeisenfabrik immer noch zu begeistern. Und wie konnte es anders sein, eröffneten sie ihren Reigen mit eben diesem Klassiker, der in diesem Jahr seinen 30. Geburtstag feiert. Das Publikum erwies sich als äußerst textsicher. Es gab aber auch ganz neue Lieder zu hören, die durchaus auch ein wenig temperamentvoller erklangen.

Ganz neu bei der Heimatgefühle-Tour war Alexander Rier aus Südtirol, den das Publikum ebenfalls vom ersten Ton an ins Herz schloss. Und das sicher nicht, weil sein Vater Norbert zu den Sängern der Kastelruther Spatzen gehört.

Doch auch Sigrid und Marina verstanden sich in der Motivation der Besucher bestens. Schon nach dem Eröffnungstitel "Dahoam is dahoam", eine Ehrerbietung an das Zillertal, wurde ausgiebig Beifall gespendet. Der Funke sprang gefühlt sofort über und anhaltender Applaus nach jedem Stück war der verdiente Lohn. Eine liebevoll dekorierte Bühne mit zünftiger Holzhütte und eine fortlaufende Bilderschau mit Motiven aus den Bergen tat ein Übriges. "Wir wollen euch damit ein Stück unserer Heimat näher bringen", so die Absicht der charmanten Damen.

Karriere auf solidem Fundament

"Die beiden haben uns schon immer gefallen", so Bärbel und Joachim Wilke aus Lichterfelde, die schon zum wiederholten Male ein Konzert mit Sigrid und Marina besuchten.

Die Passion für die Musik reicht bei den beiden Künstlerinnen aus dem oberösterreichischen Salzkammergut bis weit in die Kindheit zurück und hat familiäre Wurzeln. Die langanhaltende und überaus erfolgreiche Karriere der Geschwister gründet sich auf ein solides Fundament aus üppigem Talent, einer guten Ausbildung, viel Fleiß und natürlich der Liebe zum Singen.