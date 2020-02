Feuerwehr im Einsatz: In der Luisenstraße 13 brannte es am Freitag so stark, dass sechs Anwohner und zwei Hunde gerettet werden mussten, weil der Hausflur durch den Brand blockiert war. Laut Polizei liegt der Sachschaden bei 10 000 Euro. © Foto: René Matschkowiak

Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das war mal unser Kinderwagen", sagt Fabian Pilakowski. Er steht im dunklen, völlig verrußten Hausflur in der Luisenstraße 13 – vor den verkohlten Überresten des Wagens, worin bis vor wenigen Tagen sein Kind ausgefahren wurde.

Laut Ermittlungen der Polizei sind am Freitagmittag "Gegenstände im Hausflur angezündet worden", die den Brand und die Rauchentwicklung auslösten. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung und schätzt den entstandenen Sachschaden auf 10 000 Euro.

"Meine Frau und unsere Tochter wurden mit der Drehleiter vom Balkon geholt", erzählt Pilakowski am Montagmittag. Er deutet von der Straße aus auf den ersten Stock, wo er seit drei Jahren mit seiner Familie wohnte. Er war zum Brandzeitpunkt bei seiner Arbeit in Fürstenwalde, als ihn der Anruf seiner Frau ereilte. "Ich habe die 112 gewählt und bin sofort los nach Frankfurt", erinnert er sich. Weil es verschmort roch, habe seine Frau die Tür aufgemacht. "In dem Augenblick kamen die Rauschschwaden in die Wohnung, die Rauchmelder piepten wie verrückt", sagt er. Mit der Tochter im Arm flüchtete seine Partnerin auf den Balkon.

Wegen des blockierten Hausflurs mussten sechs Anwohner über eine Drehleiter gerettet werden. Sie kamen mit dem Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus. "Meine Frau und mein Kind wurden aber wieder entlassen", sagt Pilakowski. Das Feuer brannte so stark, dass um die 40 Feuerwehrleute zum Einsatz kamen. Die Kieler Straße in Richtung Stadt, die am Haus vorbei führt, wurde gesperrt. Bis in die Nachmittagsstunden hinein bildeten sich längere Staus.

Wegen der giftigen Rauchgase und ohne Gas und Strom mussten alle Bewohner der Luisenstraße 13 ihre Wohnungen verlassen. "Du kannst dir schonmal ne neue Wohnung suchen", sagt Fabian Pilakwoski zum Nachbarn am Handy. Er ist als einziger des Mehrfamilienhauses am Wochenanfang vor Ort. Alle anderen sind nach dem verheerenden Brand bei Freunden und Verwandten untergekommen, da das gesamte Haus unbewohnbar ist. "Die Stadt sucht noch nach einer Notunterkunft für uns", berichtet der Frankfurter, der für den Vermieter aus Berlin einige hausmeisterliche Dinge tätigte. Normalerweise würde Pilakowski heute in Fürstenwalde arbeiten. Nun ist er für Mitarbeiter von den Stadtwerken der Ansprechpartner.

Schutt und Ruß

Es riecht chemisch, überall liegen abgeplatzter Putz und Steinchen von den Wänden auf der Treppe. Der verwüstete, düstere Hausflur gleicht nach dem Brand einem Bombeneinschlag. Wie auf Eiern geht Pilakowski die Treppe hoch, über den Schutt, der auf den Stufen liegt, und öffnet mit Hilfe seiner Handy-Taschenlampe im ersten Stock die schwarz-verrußte Wohnungstür. Im Wohnungsflur sind die Rauchspuren sichtbar, die durch das Öffnen der Tür entstanden. Ansonsten hängen Jacken am Haken, Kinderspielzeug liegt auf dem Boden verstreut, als ob nichts gewesen wäre.

"Das Haus muss komplett saniert werden", schätzt der Mitarbeiter einer Firma, die Brandschäden beseitigt. Er und seine Kollegen bauen in nächster Zeit kaputte Wandflächen zurück und putzen die glatten Oberflächen mit speziellen Reinigungsmitteln. Frühestens in einem Vierteljahr können die Anwohner wieder einziehen. Bis dahin hoffen die Anwohner auf Ersatz-Wohnungen .