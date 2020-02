Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Frankfurter AfD hat für ihre Bürgerdialog-Veranstaltung mit Landtagsabgeordneten doch noch einen Raum finden können.

Die Gesprächsrunde, bei der die Rechtsaußen-Politiker Wilko Möller, Christoph Berndt und Steffen John als Gäste angekündigt sind, soll am Mittwoch, 18 Uhr, im Sportlertreff der Sportschule stattfinden. Vermieter ist die Stadt. Ursprünglich hatte die AfD die Veranstaltung im Funktionsgebäude des Stadions geplant und auf ihrer Facebook-Seite bereits dafür geworben. Der 1. FC Frankfurt distanzierte sich daraufhin ebenso wie das Schul- und Sportverwaltungsamt, denn eine entsprechende Vereinbarung hatte die Partei mit der Stadt noch gar nicht abgeschlossen. Einen daraufhin von der Verwaltung angebotenen Ausweichraum in der Grundschule Booßen habe die AfD abgelehnt, weil dort am Abend keine Toiletten zur Verfügung gestanden hätten, erklärt Stadtverbandschef Möller.