Dorothee Torebko

Berlin (NBR) Sie können schnell auf die Verkehrslage reagieren und reduzieren Staus: digitale Tempoanzeigen auf Autobahnen. Diese Anlagen sind laut Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) die bessere Alternative zum Tempolimit. Denn sie passen sich dem Verkehrsfluss und der Witterung an. Das Problem: Nur elf Prozent des Autobahnnetzes sind damit ausgestattet. Das geht aus einer Kleinen Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion hervor, die dieser Zeitung vorliegt.

Würde das gesamte Autobahnnetz mit dem System gesteuert, würde dies zwölf Milliarden Euro kosten, heißt es in der Antwort an den baden-württembergischen Verkehrspolitiker Matthias Gastel (Grüne). Eine Ausstattung des gesamten Autobahnnetzes hält Gastel für unsinnig, denn das Geld würde anderswo fehlen. Das sehe auch der Verkehrsminister so. Aber: "Dann sollte er auch nicht suggerieren, alleine mit Technik die Unfallzahlen auf den Autobahnen reduzieren zu können", sagt Gastel. Bundesverkehrsminister Scheuer hatte sich in einem Interview mit dieser Zeitung erneut gegen das Tempolimit ausgesprochen. Seine Begründung: "Besser ist es, mit einer digitalen und intelligenten Verkehrslenkung zu arbeiten, wie wir es bereits machen."

Für den Bundestagsabgeordneten Gastel bedeutet die fehlende Ausstattung des Autobahnnetzes mit der intelligenten Verkehrssteuerung, dass ein Tempolimit unverzichtbar ist. "Tempo 130 würde im Gegensatz zur vollständigen Digitalisierung der Autobahnen nichts kosten, könnte sehr schnell die Verkehrssicherheit weiter verbessern und würde außerdem Treibhausgasemissionen sowie Lärm reduzieren." Laut einer Untersuchung des Öko-Instituts könnten bei Tempo 120 bis zu 3,5 Tonnen CO2 eingespart werden. Die Unfallforschung der Versicherer geht davon aus, dass durch eine Tempobeschränkung 80 Menschen pro Jahr gerettet werden könnten. Das sind etwa zwei bis drei Prozent aller im Verkehr Getöteten. Erhöhte Geschwindigkeit ist die mit Abstand häufigste Unfallursache auf Autobahnen.

Der Direktor des Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach, Stefan Bratzel, plädiert für eine Versachlichung der Debatte. "Man muss das Gift aus der Diskussion nehmen", sagt der Wissenschaftler. "Das Tempolimit macht aus Sicherheitsaspekten Sinn. Allerdings muss man auch darauf hinweisen, dass die meisten Unfälle auf der Landstraße passieren", sagt Bratzel. Klar sei aber auch, dass es eh bald ein Tempolimit geben werde. "Im Zuge des Umstiegs auf E-Autos macht es keinen Sinn, schneller als 130 km/h zu fahren." Denn dann sei die Batterie schnell leer.