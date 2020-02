Oliver Schwers

Schwedt (MOZ) Seit 2008 stehen die einst neu gebauten Grenzanlagen am Schwedter Übergang nach Polen leer. Das Areal ist verlottert.Seit dem Wegfall der Kontrollen hat sich niemand ernsthaft um die Zukunft des landschaftlich reizvoll gelegenen Geländes bemüht. Stattdessen wurden die früheren Abfertigungsanlagen von Zoll und Bundespolizei notdürftig beseitigt. Doch aus dem Boden herausragende Metallstäbe, Müll, ungesicherte Borde, offene Schächte und hinterlassene Fundamente haben immer wieder zu Ärger und Beschwerden geführt. Der einst für Kontrollen vorgesehene Vorplatz ist mittlerweile eingezäunt, um illegale Müllablagerung zu verhindern. In der Vergangenheit hatten Schwedter und Touristen auf das Fehlen eines Parkplatzes kurz vor der Oderbrücke aufmerksam gemacht. Doch der vergammelte Zustand ist weiterhin geblieben.

Zufahrten wurden beseitigt

Nun wird die Sache ganz kurios: Durch die vom Bundesinnenminister im November veranlasste Wiedereinführung verschärfter Grenzkontrollen sind wieder Fahrzeuge der Angermünder Bundespolizeiinspektion, teilweise mit Luftunterstützung durch Hubschrauber, am alten Grenzübergang zu sehen. Es geht um illegale Einreise, um alle erdenklichen Delikte, um die Fahndung nach gesuchten Personen.

Doch die Bundespolizisten können das eigentlich für genau diese Zwecke vorgesehene alte Kontrollgelände vor dem weiterhin leerstehenden Dienstgebäude nicht nutzen. Der Platz ist mit Metallgittern notdürftig abgeschirmt, Zufahrten beseitigt worden. Damit haben die Beamten keine Chance, Fahrzeuge einfach aus dem fließenden Verkehr auf der B 166 hier herauszuziehen. Also finden die Kontrollen auf offener Strecke statt. Zwar sichern die Polizisten die Einsatzorte jeweils ab, jedoch behindert der Zustand den Fahrzeugverkehr von hüben nach drüben.

Einfach öffnen lassen sich die ehemaligen Zufahrten zu den Kontrollstellen nicht, hier fehlt teilweise Pflaster. Außerdem müsste das Areal hergerichtet und gesichert werden.

Grundstück und Gebäude gehören dem Bund und werden von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben verwaltet. Der Schwedter Bürgermeister hatte bereits vor zehn Jahren auf einen Rückbau der Bauten gedrängt, um den Schandfleck am Eingang nach Deutschland zu beseitigen. Doch vergeblich. Lediglich die Kon-trollanlagen verschwanden und die Verkehrsführung wurde begradigt. Als später dann die Flüchtlinge in der Bundesrepublik verteilt werden mussten, kam auch das leere Dienstgebäude wieder als mögliche Gemeinschaftsunterkunft ins Gespräch. Doch der Gedanke wurde aufgrund der Grenznähe verworfen.

Unklare Perspektive

Seitdem passiert wieder nichts. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben kann derzeit über ihre Pressestelle noch keine Auskunft geben, was aus der Liegenschaft werden soll. Eine Antwort über die Fachabteilung soll es aber in Kürze geben. Seitens des Bundes werde immer wieder nachgefragt, was man mit dem Dienstgebäude machen könne, heißt es aus dem Schwedter Rathaus. Allerdings sei eine nicht mit den unmittelbaren Grenzaufgaben in Zusammenhang stehende Nachnutzung aufgrund des Baurechts schwierig, handele es sich doch um einen Außenbereich. Für die Bundespolizeiaufgaben sei das Objekt jedoch jederzeit wieder verwendbar.