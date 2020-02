Wolfgang Stenzel, Cornelia Link-Adam

Jahnsfelde (MOZ) Obwohl es bereits eine gemeinsame Jahreshauptversammlung für alle Müncheberger Wehren der Stadt im Januar in der Stadtpfarrkirche gab, haben sich die Akteure der Freiwilligen Feuerwehr Jahnsfelde am Freitagabend bewusst nochmal zur interne Jahresversammlung im der "Alten Dorfschule" getroffen.

Ortswehrführer Wolfgang Stenzel gab in der Zusammenkunft in alter Tradition einen ausführlichen Bericht über die Geschehnisse im Vorjahr. "An der Personalentwicklung gab es 2019 nur geringfügige Änderungen", so Stenzel. Aktuell habe man 16 Einsatzkräfte, sieben Mitglieder in der Jugendfeuerwehr sowie acht Mitglieder Alters- und Ehrenabteilung. "Vier Einsatzkräfte haben an einen technische Hilfe-Lehrgang erfolgreich teilgenommen, drei Mann zudem einen Lkw-Führerschein-Lehrgang begonnen, gefördert durch die Stadt Müncheberg, und zwei Kameraden haben erfolgreich einen Maschinisten-Lehrgang absolviert", berichtete er und fügt stolz an. "Alle Atemschutzgeräteträger sind aktuell einsatzbereit und haben auch die Ausbildung namens Korbbediener am TLK 32 absolviert."

Tagesausbildung am Gerätehaus

Neben der monatlichen Ausbildung fand 2019 auch wieder eine übergreifende Tagesausbildung statt. Gastgeber war Jahnsfelde, dabei waren Teilnehmer der Wehren aus Trebnitz, Obersdorf, Worin und vom THW Seelow. "Alle fanden es eine gelungene und interessante Ausbildung", so Stenzel. Austragungsort war erstmals das neue Feuerwehrgerätehaus in Jahnsfelde. "Für die Versorgung danken wir der Stadt Müncheberg, besonders Anke Katschmarek. Sie kommt regelmäßig vorbei, nicht nur um als zuständige Mitarbeiterin für Brand- und Katastrophenschutz zu schauen. Und brachte wieder selbst gebackenen Kuchen mit."

Nicht bange ist dem Wehrführer auch der Stand des Nachwuchses. "Die Jugendfeuerwehr arbeitet erfolgreich mit der Jugendfeuerwehr Trebnitz zusammen bei Ausbildung und im Wettkampfsport."

Gern erinnerte er an das Sommerfest 2019. Es stand unter dem Motto "750 Jahre Jahnsfelde, 111 Jahre Feuerwehr und 20 Jahre Jugendfeuerwehr." Zu diesem Anlass wurde der Stadtpokallauf aller Wehren der Stadt Müncheberg in Jahnsfelde ausgetragen. Den erstmals vergebenen Wanderpokal gewann die Feuerwehr aus der polnischen Partnerstadt Witnica. Darüber hinaus gab es beim Herbstfest – kombiniert mit einem Tag der offenen Tür – eine Vorführung der Feuerwehr Kliestow mit ihrem Brandschutzvorführcontainer. "Das kam auch gut an", berichtete Stenzel.

Insgesamt sei die Jahnsfelder Feuerwehr im Vorjahr zu 13 Einsätzen gerufen worden. Drei davon waren Brände und zehn Mal galt es es technische Hilfe zu leisten. Besonders in Erinnerung sei allen der Großbrand in Müncheberg mit vielen Personen am 4. Januar 2019 geblieben sowie am 19. Januar ein schwerer Verkehrsunfall auf der B1 kurz vor Jahnsfelde mit zwei Toten.

Aussichten für 2020

Doch auch für dieses Jahr hat die Wehr einiges vor: "Eine Stiefelwäsche für das neue Gerätehaus ist beantragt und findet hoffentlich eine positive Bewertung im Haushalt 2020", so Stenzel. Außerdem soll ein neues Hilfeleistungslöschfahrzeug in der nächsten Förderperiode 2020 neu beantragt werden. "Und die ersten Atemschutzgeräteträger werden mit neuer Einsatzbekleidung ausgestattet. Auch für die Jugendfeuerwehr ist neue Bekleidung bestellt." Vier Kameraden seien für den nächsten Grundlehrgang "Truppmann/Frau" in Wartestellung und zwei Einsatzkräfte beginnen demnächst einen Atemschutzgeräteträger-Lehrgang. "Und ein Kamerad wird aktuell an der Landesschule in Eisenhüttenstadt zum Gruppenführer ausgebildet", berichtete Stenzel stolz. Da die Beförderungen schon zur Jahreshauptversammlung in Müncheberg ausgegeben wurden, würdigte er zur Feier in Jahnsfelde abschließend noch langjährige Mitgliedschaften in der Wehr – Paul Schwarz (10 Jahre), Werner Helwig (60 Jahre) und Horst Korn (75 Jahre).