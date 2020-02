Matthias Wagner

Eberswalde (Freier Autor) "Ich bin immer politisch gewesen", bekannte Sebastian Krumbiegel, Frontmann der Leipziger Kultband "Die Prinzen" am Sonntagabend im Café Kleinschmidt und hieß das Publikum in "seinem Kosmos" willkommen.

Bereits zum wiederholten Mal zog es den bekannten Musiker nach Eberswalde, nur sollte es diesmal eher eine Lesung aus seinem 2017 erschienenen Buch "Courage zeigen" werden. "Ich schrob ein Buch", sang er zu Beginn. Es stellte sich jedoch recht bald heraus, dass die zahlreich erschienenen Gäste – es war ausverkauft – der Musik noch mehr zugetan waren, als dem Vorlesen. Sebastian Krumbiegel schien dem nur zu gern zu folgen und nahm den überwiegenden Teil der Veranstaltung am Klavier Platz, sang eigene und andere Lieder, unter anderem von Udo Lindenberg, der den Werdegang der Prinzen sehr beeinflusst hatte.

Dennoch zog sich das Thema "Courage zeigen" wie ein roter Faden durch den Abend. Von Zeit zu Zeit deutlich benannt und manchmal im Kontext durchschimmernd. Die vorgetragenen Passagen des Buches entsprangen allesamt dem Leben des Künstlers. Seiner Kindheit und Jugend in der DDR, bis hin zum musikalischen Erfolg. Sebastian Krumbiegel thematisiert, wo er Mut gezeigt hat, wo es ihm daran fehlte und nicht zuletzt, welche Konsequenzen er daraus gezogen hat.

Eben diese Fragen beschäftigten auch die Gäste. "Courage sollte man im Grunde an jedem Tag zeigen", meinte Angelika Seeliger. Sie räumte allerdings ein, dass dies nicht immer einfach sei. Bernd Frank hält Courage zeigen ebenso für wichtig, auch wenn es gelegentlich nicht einfach sei, mit den Konsequenzen umzugehen. "Wir dürfen uns unsere Werte nicht wegnehmen lassen", so der Eberswalder.

Programm bleibt hochwertig

Christiane Dorn betonte, dass es wichtig sei, eine Haltung zu haben und dies auch zu zeigen. Natürlich müsse man vor diesem Hintergrund lernen, mit der eigenen Angst umzugehen und manchmal sogar abzuwägen, so die Eberswalderin. Vielfach helfe aber schon ein klärendes Gespräch oder einfach einander zuzuhören.

Im Herbst können sich die Eberswalder dann wieder auf Purple Schulz freuen, der am 4. Oktober in die Waldstadt kommt. Krogmann wird nach dem Debüt im vergangenen Jahr am 1. November zum zweiten Mal im Kleinschmidt auftreten. Schon im März erwartet Christian Günther den Liedermacher Lukas Meister, am 19. April sind Jan Plewka und Marco Schmedtje zu erleben. Es empfehle sich für alle Veranstaltungen zügig zu reservieren, da die Karten wegen des begrenzten Platzes meist schnell vergriffen sind.

