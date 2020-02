Annika Funk

Berlin (MOZ) Cowboystiefel, enge Jeans, getönte Piloten-Sonnenbrille, Minipli-Perücke: Wer hinter der prolligen Kunstfigur Atze Schröder steckt, ist der Öffentlichkeit unbekannt, und doch gibt der selbst ernannte King of Comedy, Frauenversteher und Beichtvater der Emotionen viel von sich preis. Und zwar: "Echte Gefühle". Damit und mit seinen ungefilterten Sprüchen begeisterte er am Sonntagabend die Zuschauer im Berliner Tempodrom.

Zwei Jahre nach seinem letzten Auftritt in Berlin ist er zurückgekehrt und spricht über falsche Versprechen, die Suche nach wahren Emotionen und die weichgespülte Gesellschaft. Weichgespült sind seine Sprüche jedoch nicht: Der Komiker nimmt kein Blatt vor den Mund, überschreitet dabei gerne auch mit Anlauf Grenzen und lässt sich über Prominenz und Zuschauer aus – und dem Publikum gefällt’s!

Gleich zu Beginn offenbart Atze Schröder, er sei froh, wieder in der Hauptstadt zu sein, und stellt die Zuhörer über diejenigen der vergangenen Shows. Er habe die Provinz so satt. Auch mit Sprüchen wie "ihr riecht besser als andere" und "ihr seid nicht so blöd wie die anderen" versucht er, das Tempodrom für sich zu begeistern – mit Erfolg. Er habe in Stuttgart jeden Witz dreimal erklären müssen, sagt er mit einem Augenzwinkern. In Berlin sei nun alles besser.

Er polarisiert mit Sprüchen

Um die echten Gefühle wahrnehmen zu können, bedarf es jedoch auch falscher. "Die Werbung macht uns ein ganz falsches Gefühl", sagt er. In seinen Augen: alles Fake! "Ich weiß doch Bescheid. Ich hab’ fünf Jahre Werbung für den Bruzzzler gemacht." Dabei wisse er bis heute nicht, wie die Fernseh-Bratwürste überhaupt schmecken. Eines der echtesten Gefühle hingegen sei für ihn die Peinlichkeit, "weil man das ja nicht will". So spricht er auch über Blähungen im Fahrstuhl, die er als "akuten Heckhusten" bezeichnet.

Seit mittlerweile 25 Jahren ist Atze Schröder im Comedy-Geschäft, hat zahlreiche Preise erhalten und ist bekannt durch Serien wie "Alles Atze", durch seine Auftritte im Quatsch-Comedy-Club und seine Rolle in den "7 Zwerge"-Filmen mit Otto Waalkes. Alles, was er erzähle, sei die Wahrheit. "Aber ich mach’ noch ein Sahnehäubchen drauf", gesteht er. Und polarisiert mit Sprüchen wie "Patchworkfamilien: Das ist wie Schrottwichteln. Du weißt nicht, was du kriegst, aber du weißt, es ist kaputt".

Rücksicht nimmt der Comedian weder aufs Publikum noch auf Prominente. Letztere bekommen das meiste Fett weg. Beginnend mit Michael Wendler und dessen 28 Jahre jüngere Freundin Laura: "Als ich ihn und seine Laura zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich: Ach, guck’ mal, der hat aber eine nette Tochter. Als die sich dann plötzlich mit Zunge küssten, dachte ich das immer noch." Auch Angela Merkel, Udo Lindenberg, Nena und andere bleiben nicht verschont.

Zuletzt hagelte es Kritik für seinen Spruch über Schlagersängerin Helene Fischer – "nuttig, aber mit Niveau". Doch Atze Schröder eckt gerne an. Auch seine Aussagen über Kiss ("Vier Opas in Nuttenstiefel"), Cher ("Die ist wieder auf Welttournee. Zumindest Teile von ihr") und Boris Becker ("Wir wissen ja jetzt alle, dass Boris Becker 62 Millionen Euro Schulden hat. Wer von uns hätte vor fünf Jahren gedacht, dass er heute 62 Millionen Euro reicher ist als Boris?") sollten dabei nicht jedem gefallen.

Doch Atze Schröder scheint mit seinem Promi-Bashing voll im Trend zu liegen, denn Lachtränen und Standing Ovations sprechen für sich. So konnte der Comedian mit seinen unverblümten Sprüchen, seinen gekonnten Wortjonglagen und seinem eigensinnigen Humor wahrlich echte Gefühle bei seinem Publikum auslösen.