Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Vor gut drei Monaten wurde die Impfpflicht gegen Masern Gesetz. Ab 1. März gilt es bereits. In Oberhavel bereitet sich das Gesundheitsamt darauf vor. Auf die Mitarbeiter des Fachbereichs kommt viel Arbeit zu, denn sie müssen den Impfstatus kontrollieren. Ziel ist es, vor allem Kinder vor der hochansteckenden Krankheit zu schützen.

Das Gesetz sieht vor, dass alle Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr beim Eintritt in Kindergarten oder Schule geimpft sind. "Auch bei der Betreuung durch eine Kindertagespflegeperson muss ein Nachweis über die Masernimpfung erfolgen", erklärt Oberhavels Amtsarzt Christian Schulze. Neben den Eltern sind noch andere Erwachsene in der Pflicht. Nach 1970 geborene Personen, die zum Beispiel in Altenheimen oder medizinischen Einrichtungen arbeiten, müssen ebenfalls gegen Masern geimpft sein und das auch nachweisen können. Das betrifft etwa Erzieher, Lehrer, Tagespflegepersonen und Krankenschwestern. Auch Asylbewerber und Flüchtlinge müssen bei einer Neuaufnahme den Impfschutz vier Wochen nach Aufnahme in einer Gemeinschaftsunterkunft vorweisen.

Zu allererst sind die Arbeitgeber selbst in der Verantwortung, dass ihr Personal die Impfpflicht ernstnimmt. Ab März wird das Gesundheitsamt bei Hygienevisiten in den Einrichtungen, also in Kitas, Schulen und Pflegeheimen, auch den Impfstatus abgleichen. Der Nachweis gegenüber einer Kindertageseinrichtung kann nach Angaben der Verwaltung, durch den Impfausweis, das gelbe Kinderuntersuchungsheft oder – insbesondere bei bereits erlittener Krankheit – ein ärztliches Attest erbracht werden.

Für alle 2 200 Schulanfänger, die derzeit ihre Einschulungsuntersuchungen durchlaufen, erfasst der Fachbereich Gesundheit den allgemeinen Impfstatus. Sollte der Impfschutz zum Schulbeginn nicht ausreichend sein, wird über das Gesetz aufgeklärt und die Impfungen gegen Masern müssen baldmöglichst beim Kinder- und Jugendarzt nachgeholt werden.

Ein bisschen weniger stressig ist es für Kinder, die schon jetzt im Kindergarten und in der Schule oder in anderen Gemeinschaftseinrichtungen betreut werden. Sie müssen den Nachweis über den Masern-Schutz bis zum 31. Juli 2021 erbringen. "Aber das wird für alle Beteiligten sicherlich sehr aufwändig", heißt es aus dem Gesundheitsamt Oberhavel. Insbesondere die Träger von Schulen und Kitas "stehen vor großen Herausforderungen, wie sie den korrekten Impfstatus nachweisen sollen".

Ordnungsgeld droht

Was aber, wenn Eltern Impfgegner sind und ihre Kinder nicht impfen lassen wollen? Da gibt das Gesetz eine klare Antwort: Ihnen droht schlimmstenfalls ein Ordnungsgeld in Höhe von bis zu 2 500 Euro. Doch zunächst versuchen die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes alles, um die Bedenken aus dem Weg zu räumen. Tatsächlich könnte am Ende auch das Verbot des Besuches einer Einrichtung stehen. Allerdings steht dem das Schulgesetz entgegen.Ausnahmen von der Impfpflicht müssen medizinisch belegt und begründet sein und durch das Gesundheitsamt bestätigt werden. "Diese Ausnahmen dürften aber extrem selten sein", heißt es dazu aus der Behörde.

Aber auch Kita-Leiter und Co. müssen mit einer Geldbuße rechnen, wenn sie nicht geimpfte Kinder in ihre Einrichtung lassen. Und für Kinder ohne Masernschutz bleibt der Kindergarten tabu. Mit einem Bußgeld muss ebenso nicht geimpftes Personal in Gemeinschaftseinrichtungen, Gesundheitseinrichtungen und Asylbewerberunterkünften rechnen. Gleiches gilt für ungeimpfte Bewohner.

2019 wurden bei den Einschulungsuntersuchungen in Oberhavel genau 2 138 Kinder untersucht. Davon haben 1 984 ein Impfdokument vorgelegt. Bei 1 879 (94,7 Prozent) Kindern lag der zweifache Masernimpfschutz vor. Der Gemeinschaftsschutz auf Bundesebene wird bei 95 Prozent erreicht. Um die gewünschte Quote zu erreichen, sind die Träger der Einrichtungen in der Pflicht, die nicht geimpften Personen zu melden. "Das Gesundheitsamt fahndet nicht nach ihnen."