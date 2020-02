Stefan Lötsch

Beeskow (MOZ) Die eigentliche Nachricht seiner kurzen Haushaltsrede brachte Michael Buhrke, Dezernent für Finanzen und Innenverwaltung in der Kreisverwaltung, ganz am Ende seiner zwanzigminütigen Ausführungen unter. Er schlug vor, den Hebesatz für die Kreisumlage um ein weiteres Prozent zu senken.

Was sich unspektakulär anhört, ist für die Kreisangehörigen Gemeinden und Städte bares Geld. Für die zweitgrößte Stadt des Landkreises, Eisenhüttenstadt, bedeutet jeder Prozentpunkt weniger, dass ein unterer sechsstelliger Euro-Betrag mehr in der Kasse bleibt, der nicht an den Landkreis abgeführt werden muss. Die Kreisumlage, die unter anderem dazu dient, Aufgaben zu finanzieren, die der Landkreis für Kommunen übernimmt, liegt in Eisenhüttenstadt bei über 13 Millionen Euro, ist, wie auch bei anderen Gemeinden, einer der höchsten Ausgabenposten.

Buhrke begründete seinen Vorstoß damit, dass der Landkreis das Jahr 2019 deutlich positiv abgeschlossen hat. "Dies führt dazu, dass der Kassenbestand nicht gesunken, sondern leicht gestiegen ist", erklärte der Dezernent. Ob allerdings die Kreisumlage gesenkt wird, darüber entscheiden die Kreistagsabgeordneten.

Trotzdem füllt die Umlage die Kreiskasse. Im Entwurf des Haushaltes rechnet Michael Buhrke mit Einnahmen von 84 Millionen Euro, wobei da noch der Hebesatz von 38 Prozent vorausgesetzt ist.

Allerdings – und das ist auch ein Grund, warum sich der Landkreis ein dickes Finanzpolster zugelegt hat – hat der Landkreis in den kommenden Jahren auch ein ambitioniertes Investitionsprogramm. Allein für die kommenden drei Jahre sollen Projekte realisiert werden, für die der Landkreis 53 Millionen Euro benötigt, zusätzlich zu Mitteln, die aus Fördermitteln und sonstigen Zuweisungen fließen, erklärte Buhrke. Er wies aber ausdrücklich darauf hin, dass in dieser Rechnung weitere Projekte, wie etwa Sanierung oder Neubau von Schulen im Bereich Erkner – wie zum Beispiel der Neubau eines Gymnasiums in Schöneiche – aber auch ein Baukostenzuschuss für die kreisliche Seniorenheim GmbH für einen Neubau eines Seniorenheimes in Eisenhüttenstadt, noch gar nicht berücksichtigt sind. Außerdem gibt es noch die Unbekannte, in welchem finanziellen Umfang der Landkreis an Strukturmaßnahmen im Rahmen der Ansiedelung der Autofabrik in Grünheide beteiligt ist. Bei den jetzt schon bekannten Maßnahmen aus der Prioritätenliste über 2023 hinaus ergibt sich laut Buhrke ein ungedeckter Finanzbedarf von 60 Millionen Euro. "Für alle Maßnahmen sind die liquiden Mittel bei weitem nicht ausreichend", führte Buhrke aus.

Spreeradweg wird modernisiert

Für das laufende Jahr sind derweil die Investitionsmaßnahmen ausfinanziert. Der Kreis will die Rekordsumme von 33 Millionen Euro für Investitionen ausgeben. Ein großer Brocken ist der Weiterbau der Spree-Oberschule in Fürstenwalde. Für den Neubau sind in diesem Jahr 3,6 Millionen Euro im Haushalt veranschlagt. Die größte Maßnahme, was den finanziellen Umfang anlangt, ist die Modernisierung des Spreeradweges. Rund elf Millionen Euro sind dafür in diesem Jahr reserviert, wobei ein Großteil des Geldes als Fördermittel vom Land kommt. Die Maßnahme wird 2021 fortgesetzt.