Beeskow Was fasziniert Menschen an Literatur? Marie-Luise Bernreuther wird am Donnerstag um 18.30 Uhr in der Stadtbibliothek Beeskow Einblicke zum Einfluss der Sprache auf das Denken geben. Denn es ist schon erstaunlich, dass sich um eine sehr begrenzte Anzahl von Themen Abermillionen von Geschichten ranken. Das liegt wohl daran, dass Literatur "Welten" beschreibt, die jenseits der uns zugänglichen, alltäglichen Realität liegen.

Aber auch im nicht-fiktiven, im "echten" Leben hat man es nicht nur mit einer "Welt" zu tun und entscheidend für die Beurteilungen ist es dabei, wie diese verschiedenen Weltanschauungen sprachlich an uns herangetragen werden. Effektiv ist der Einsatz von Sprachbildern und das Wecken von Emotionen, die wegen der Sprachverrohung aber negative Effekte auslösen können.

Und besondere Aufmerksamkeit ist geboten, wenn sich die Politik solcher Sprachformen bedient, die beim Hörer ganz zwangsläufig, aber meist völlig unbewusst, eine Kette von Bewertungen in Gang setzt, die ein differenziertes Urteil unmöglich machen. Denn das ist Gift für einen offenen Diskurs und für ein faires Urteil Daher gilt: Menschen, die lesen, denken anders. Menschen, die lesen, lieben und leben anders. Kurz: Lesen gefährdet die Dummheit!

Eintrittskarten im Vorverkauf: Stadtbibliothek Beeskow, Mauerstr. 28 oder Reservierung Tel. 03362 152174