Wilfried Hohmann

Müllrose Die Voraussetzungen für das Trainergespann Robert Kaberidis/Chris Junghanns vor dem Auswärtsspiel beim Tabellenletzten HC Spreewald II waren nicht gerade die besten. Denn mit Fiete Skrzypczak stand nur ein Torhüter zur Verfügung und mit nur sieben Feldspielern gab es nur eine Auswechselmöglichkeit. Dennoch gab es für die Müllroser einen klaren Auswärtssieg dank einer starken Abwehr sowie einem konzentriert und effektiv spielenden Angriff.

In Anbetracht der Situation hatten sich beide Trainer auf dem Protokoll als Spieler eintragen lassen, um der Mannschaft im Notfall helfen zu können. Dazu kam es im Endeffekt jedoch nicht, da das HSG-Team von Beginn an sehr konzentriert spielte und beide Teams mit insgesamt nur sechs Zeitstrafen auch sehr fair agierten.

Die Schlaubetaler machten von Beginn an deutlich, dass sie dieses Spiel für sich entscheiden wollten. Für den beruflich verhinderten Abwehrchef Bernt Kratkey wurde Daniel Heine im Mittelblock und als Abwehrorganisator aufgeboten. Die HSG-Abwehr erwies sich speziell in den Anfangsminuten für die Gastgeber als nahezu unüberwindlich. Denn den Hausherren gelang in den ersten siebeneinhalb Minuten gerade einmal ein einziger Treffer.

Ganz anders dagegen die Müllroser. Diese agierten im Angriff genauso konzentriert wie in der Abwehr. Die Gastgeber waren in der Deckung von Beginn an überfordert. Denn die Gäste spielten sehr variabel und erspielten sich über nahezu alle Positionen freie Wurfmöglichkeiten. So erzielten sie in der angegebenen Zeit sieben eigene Treffer, die sowohl aus dem Rückraum, dem Kreis als auch über beide Außenpositionen erzielt wurden.

Krzyzanowski erzielt neun Tore

Mit dieser schnellen 7:1-Führung im Rücken lief die HSG auch in der Folge völlig befreit auf. Sie baute ihre Führung bis zur 23. Minute auf neun Tore zum 15:6 aus. Erst in der Endphase der ersten Hälfte konnten die Gastgeber dank einer Zeitstrafe gegen Mateusz Krzyzanowski und einer eigenen Auszeit den Rückstand auf sieben Treffer auf 10:17 verkürzen.

Unmittelbar nach der Pause sah es einen Moment lang so aus, als wenn der Tabellenletzte noch einmal näher herankommen könnte. Doch das sollte nur ein kurzes Strohfeuer der Gastgeber sein. Angeführt von dem an diesem Tag starken und mit sieben Treffern erfolgreichen Daniel Heine setzte sich die Mannschaft bis zur 48. Minute wieder auf elf Tore zum 27:16 ab. Dieser Vorsprung wurde bis zum 33:22 gehalten und durch den mit neun Toren erfolgreichsten HSG-Werfer Mateusz Krzyzanowski auf zwölf Tore zum Endstand von 35:23 ausgebaut. Bemerkenswert ist dabei, dass sich alle eingesetzten Spieler in die Torschützenliste eintragen konnten.

Trainer Robert Kaberidis sagte nach dem Spiel: "Es war insgesamt eine tolle Mannschaftsleistung von Beginn an. Die Grundlage wurde dabei in der Deckung gelegt, wo Daniel Heine den verhinderten Bernt Kratkey hervorragend vertreten hat. Dazu waren wir im Angriff sehr variabel und effektiv. Von daher sind Chris Junghanns und ich sehr froh, dass wir nicht auflaufen mussten und allein vom Zuschauen schon einen Muskelkater verspüren", fügte er scherzhaft hinzu.

Spendenspieltag am Samstag

Am kommenden Samstag findet in der Müllroser Schlaubetal-Halle der bereits 6. Spendenspieltag der HSG Schlaubetal statt. Um 18 Uhr trifft die 1. Männermannschaft auf die abstiegsbedrohten Handballer der SG Schöneiche. Zuvor gibt es ab 16 Uhr das Kreisliga-Derby der HSG II gegen Rot-Weiß Friedland. Diesmal steht dieser Spieltag unter dem Motto "Unterstützung der Talentförderung an der Müllroser Grund- und Oberschule".

HSG Schlaubetal-Odervorland: Fiete Skrypczak – Chris Junghanns, Mateusz Krzyzanowski 9 (3/4), Paskal Korau 8, Marcel Jüterbock 3, Robert Kaberidis, Eric Zimmermann 1 (1/1), Marc Eschenbach 4, Daniel Heine 7, Benedict Mendyk 3

Siebenmeter: HC II 2/2, HSG 5/4 – Zeitstrafen: HC II 4, HSG 2 – Schiedsrichter: Dave Ehmke, Lothar Opitz