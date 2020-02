Roland Hanke

Erkner (MOZ) Die Vorbereitung der Mannschaften aus der Region auf den scharfen Rückrundenstart am Wochenende geht auf die Zielgerade. Da wundert es auch nicht, dass alle bestrebt sind, in den letzten Testspielen vor dem Ernstfall am Feinschliff weiter zu feilen.

Diese Gelegenheit nutzten am Sonnabend auch der FV Erkner, Sechster der Landesliga Süd, und Grün-Weiß Rehfelde, Tabellenführer der Landesklasse Ost. Letzterer könnte schon in der kommenden Saison Punktspielgegner der Erkneraner sowie der anderen Teams der Region werden. "Wir wollen auf jeden Fall versuchen, den Platz, den wir jetzt belegen, auch am Ende der Saison einzunehmen", sagt Rehfeldes Trainer Helmut Fritz. "Wir haben eine gute Vorbereitung absolviert und sind einen Schritt vorangekommen."

Zweiten Landesligisten besiegt

Dies habe nicht zuletzt auch der 1:0-Sieg auf dem Kunstrasenplatz des FVE gezeigt. "Sonst haben wir in Testspielen gegen Erkner immer schlecht ausgesehen, diesmal sogar gewonnen", erklärt Fritz. Seine Mannschaft hatte schon zuvor bei Süd-Landesligist Germania Schöneiche mit 2:0 besiegt und den FC Neuenhagen, Tabellenfüher der Ostbrandenburgliga, mit 8:0 geschlagen.

Auch FVE-Trainer Ronald Mersetzky, bescheinigte dem Team aus Märkisch-Oderland "einen guten Test mit einem prima Fight" abgeliefert zu haben. "Die Rehfelder haben kompakt gestanden und hatten in der ersten Halbzeit auch die besseren Chancen, darunter ein Pfostenschuss. Wir mussten diesmal mit einem Mini-Kader auskommen und hatten auch noch das Vorbereitungsspiel zwei Tage zuvor gegen den Storkower SC in den Knochen."

In der zweiten Halbzeit präsentierte sich der FVE besser und hatte selbst einige Male den Tor-Erfolg auf dem Fuß. Aber unter anderem Rehfeldes Keeper Kevin Mattern hatte etwas dagegen, als er in der 65. und 66. Minute bei einer Dreifach-Möglichkeit der Gastgeber dreimal glänzend parierte. Nur wenig später fiel dann der entscheidende Treffer. Rehfeldes Daniel Anton traf nach einem Eckball per Direktabnahme, wobei der Ball noch leicht abgefälscht wurde (70.). Fünf Minuten vor dem Ende parierte der Gäste-Torwart noch einen Freistoß von Erkners Neuzugang Max Mulack – der 21 Jahre alte Köpenicker wechselte jetzt vom Nordost-Regionalligist Hertha BSC II zum FVE.

Auch bei den Rehfeldern spielten mit Maximilian Wolchow, der von der SG Rot-Weiß Neuenhagen zurückkehrte, und Gordon Duran, der vom Liga-Kontrahenten Müllroser SV kam, zwei Neuzugänge mit. Zudem haben die Grün-Weißen in der Winterpause Sascha Buder (FC Neuenhagen) und Tom Hagel verpflichtet. Der 32 Jahre alte Stürmer, der vielen in der Region noch aus seinen Zeiten beim FC Strausberg bekannt sein dürfte, war zuletzt in Berlin als Fußballer bei Borussia Friedrichsfelde (Kreisklasse) unterwegs.

Rückrunde beginnt mit Derbys

Bereits am Freitag, 19.30 Uhr, muss der FV Erkner bei Frankonia Wernsdorf, dem Spitzenreiter der Landesliga Süd und Ortsnachbarn, ran. Einen Tag später reist Grün-Weiß Rehfelde zur SG Bruchmühle. Das Derby gegen den Achten der Landesklasse Ost soll um 15 Uhr angepfiffen werden. "Wir freuen uns schon darauf", sagt Helmut Fritz.