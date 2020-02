Hans-Joachim Haarbrandt

Eberswalde Trainer Dirk Ehrlich und Betreuer Hans-Jörg Thiede traten mit zehn Spielern, darunter nur einem Torhüter, die Fahrt nach Wittenberge an. Nicht dabei waren aus gesundheitlichen Gründen Jonas Nagy sowie Moritz Assmann. Benjamin Lange aus der zweiten Mannschaft kam so zu seinem Einsatz.

Es wurde das erwartet schwere Spiel in der Prignitz für die Eberswalder und drei Sekunden vor dem Schlusspfiff gelang den Barnimern noch der viel umjubelte Ausgleichstreffer zum 30:30. Mit dem Unentschieden konnten die Eberswalder ihre Erfolgsserie weiter schreiben.

Nach einem ausgeglichenen Beginn häuften sich die Fehler auf Seiten des 1. SV. Die Gastgeber nutzten diese Schwächeperiode der Gäste erbarmungslos aus und innerhalb von sechs Minuten hatten sie eine 8:4-Führung herausgeworfen. Doch die Barnimer kämpften sich wieder heran. Bis zur Halbzeitpause blieb es bei der Zwei-Tore-Führung des PHC und mit einem 13:11 ging es in die Kabinen.

Keine Wechsler mehr da

In Hälfte zwei bekamen die Gäste aus dem Barnim personelle Probleme. Drei Eberswalder Spieler (Julian Kuhlmann, Robin Ludwig und Niklas Schwandt) verletzten sich im Laufe der Partie und der Rest des Teams musste durchspielen, weil keine Wechselspieler mehr vorhanden waren. In der Folge pegelte sich der Spielstand auf vier Tore ein und es sah so aus, als ob den Gästen an diesem Tag die Puste ausgehen würde. Im Aufbau zeigte sich das besonders, hier fehlte diesmal mit Moritz Assmann ein wichtiger Spieler.

Beim 26:22 waren es nur noch 10 Minuten auf der Uhr und es drohte dem 1. SV eine Auswärts-Niederlage. Doch jetzt zeigte sich, dass die Mannschaft von Trainer Dirk Ehrlich in dieser Saison sehr viel dazu gelernt hat, mittlerweile auch eine gewisse Portion an Selbstvertrauen besitzt und auch die nötigen Nerven behält.

47 Sekunden vor dem Schlusspfiff gingen die Hausherren mit 30:28 in Führung und die Partie schien zu Ungunsten des 1. SV Eberswalde gelaufen zu sein. In einer sehr turbulenten Schlussphase ging es äußerst spannend zu. Die Heimmannschaft bekam 36 Sekunden vor dem Ende eine Zeitstrafe und Robin Wielsch erzielte per Siebenmeter das 30:29. Fünf Sekunden vor dem Ende dann eine Rote Karte für den Eberswalder Max Zantow, der einen schnellen Gegenstoß der Wittenberger verhindern wollte, und ein Siebenmeter für den PHC Wittenberge. Carsten Meyer, mit seiner besten Tat in diesem Spiel, konnte den Siebenmeter halten und im Gegenzug erzielte Robin Wielsch, drei Sekunden vor dem Schlusspfiff, den Ausgleichstreffer zum 30:30. Das war dann auch gleichzeitig der Endstand in einem nicht besonders guten, aber spannenden Spiel.

Trainer Dirk Ehrlich gratulierte seinem Team nach dem Spiel zum Punktgewinn. "Wir haben heute schlecht gespielt und zu viele Fehler gemacht. Auf Grund der personellen Probleme bin ich mit dem Unentschieden aber zufrieden. Man muss auch mal aus einem schlechtem Spiel einen Punkt mitnehmen."

Am kommenden Wochenende haben die Eberswalder spielfrei und empfangen dann am 29. Februar um 17 Uhr den Tabellenvorletzten Eichstädt in eigener Halle.

Eberswalde: Carsten Meyer, Robin Wielsch (8/3), Robin Ludwig (1), Julian Kuhlmann (1), Daniel Rethfeldt (1), Niklas Schwandt (8), Max-Connor Schäfer (3), Max Zantow (3), Klaus-Thomas Kowalsky, Benjamin Lange (5)