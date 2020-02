Jürgen Kern

Schönow Auf beiden Seiten hatte man nicht alle Protagonisten in den Aufgeboten. Positiv war auf Schönower Seite, dass der Neuzugang Christian Freudenberg wieder dabei war, wogegen natürlich das Fehlen von Fritz Kipping beim VfL Vierraden eine echte Lücke aufriss.

Der ambitionierte Schönower SV übernahm sofort die Herrschaft auf dem Feld. Ein Freistoß von Bartosz-Tatarczuk schwebte gefährlich in den Strafraum und ebenso die Flanke von Robert Jung. In der sechsten Minute lag beim Lattentreffer von Wojciech Szczupakiewicz und dem Nachschuss von Dariusz Szmulski das 1:0 zum Greifen nahe. Erst nach acht Minuten erfolgte der erste zaghafte VfL-Torschuss durch Justin Popinga. Nicht ungeschickt versuchte es der VfL mit langen Bällen, die etwas unsichere Abwehr des Gastgebers unter Druck zu setzen, was auch dem freigespielten Peter Merker beinahe gelungen wäre, aber er vergab. Wenig später scheiterte Szczupakiewicz kläglich und auch Szmulski war nicht erfolgreich.

Rudelbildung in Anfangsphase

Nach einem Foul an Szczupakiewicz kurz hinter der Mittellinie drohte eine Rudelbildung um Schiedsrichter Jürgen Hoffmann. Nach den neuen Vorgaben zur Ahndung von Regelverstößen kann man wohl in den Punktspielen kaum mit der diesmal geübten Nachsicht rechnen.

In der 33. Minute zückte er aber Gelb für den überreagierenden Popinga. In derselben Minute fiel auch das erste Tor: Nach Szmulski-Vorlage erzielte Tatarczuk das 1:0. Fünf Minuten später visierte der spielfreudige Danny Zimmermann den Pfosten an und überraschte damit den arglosen Roland Galinski im Schönower Gehäuse. Noch vor der Pause hätte aber auch durch Merker nach Vorlage von Peter Dokov oder nach Zimmermanns Vorlage auf Popinga der Ausgleich fallen können. Dominant, aber uneffektiv – das zusammenfassende Urteil zum Schönower Spiel bis dahin.

In Halbzeit 2 änderte sich das aber grundlegend. Sebastian Koch und Hein-Peter Splett kamen für Henrik Engelmann und Lukas Drews ins Spiel, die aber nicht enttäuscht hatten. Der Junior Splett kam schon in der 47. Minute zu seiner ersten Chance. Danach setzte er sich furios über rechts durch, seine Eingabe verwertete Tatarczuk zum 2:0 (49.). Vier Minuten danach drehte Torwart Christian Krause einen Splett-Versuch an die Latte, Szmulski stand goldrichtig und staubte zum 3:0 ab. Schönow hatte endgültig das Zepter übernommen. Am Ende einer zügigen Kombination spielte Freudenberg das Leder auf Szczupakiewicz, der das 4:0 (57.) besorgte.

Ein an der Mauer vorbei gezirkelter Tatarczuk-Freistoß bedeutete das 5:0 (63.). Ganz übel war das völlig unnötige Foul an Splett kurz vor der Torauslinie durch Christian Ballentin. In der 67. Minute gab es dann doch das Erfolgserlebnis für Splett. Torjäger Szmulski leistete die Vorarbeit für dessen 6:0 (67.).

Zuvor begehrten die Gäste nach dem Steilpass auf Zimmermann auf. Galinski war jedoch schneller am Ball. Einfach schön war der Volleyschuss von Szmulski aus der Strafraummitte zum 7:0 (69.). Nach einem perfekten Zusammenspiel von Freudenberg, Jung und Drews schepperte es zum achten Mal im Vierradener Kasten. Der Schönower SV scheint trotz der noch vorhandenen Lücken in der Abwehr für das Eröffnungsspiel gegen die Füchse recht gut gerüstet.